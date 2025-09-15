Guarda Municipal prende dupla que furtou cabos de residência no Alcântara

Os suspeitos ainda tentaram se livrar da faca de serra utilizada, mas não conseguiram - Foto: Divulgação

Os suspeitos ainda tentaram se livrar da faca de serra utilizada, mas não conseguiram - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta noite de domingo (14), dois homens que estavam furtando cabos e objetos de uma casa na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no Alcântara. Com os suspeitos, foi encontrada uma faca com cerca de 15 centímetros de lâmina.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados, por volta das 22h20, pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) quando as câmeras de monitoramento flagraram dois homens furtando cabos e objetos de uma residência. Imediatamente, a equipe se deslocou ao local e flagrou os suspeitos. Com eles, foram encontrados três miolos de fechadura, 20 metros de fio e um puxador de porta.

Leia também!

▸ Maricá vai inaugurar fábrica de tratores chinesa em parceria com MST



▸ Tarifa de ônibus em São Gonçalo sobe para R$ 5,25 após decisão da Justiça

Os suspeitos foram encaminhados inicialmente para a 74ª DP (Alcântara) e em seguida par a 73ª DP (Neves), onde foram autuados. Eles foram encaminhados, posteriormente, para a 72ª DP (Mutuá).