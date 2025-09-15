Tarifa de ônibus em São Gonçalo sobe para R$ 5,25 após decisão da Justiça

A ação foi movida pelo (Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A ação foi movida pelo (Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A passagem dos ônibus municipais de São Gonçalo subirá de R$ 3,95 para R$ 5,25 após determinação da Justiça do Rio de Janeiro. O reajuste, que representa um aumento de 33%, foi estabelecido em decisão da juíza Larissa Pinheiro Schueller Pascoal, da 4ª Vara Cível do município, publicada na última segunda-feira (8).



O contrato de concessão previa reajustes anuais, o que não ocorria desde 2017. Mesmo com a decisão, o Setrerj (Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro) aponta que o valor ideal seria de R$ 5,94, para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, reajustes salariais dos rodoviários e a renovação da frota de ônibus.



Leia também:

Estudante desaparecido: Delegacia de Niterói assume o caso e busca imagens de câmeras de segurança para traçar caminho feito por jovem

Turista desaparece após ser arrastado por onda enquanto tirava fotos em Cabo Frio



Decisão judicial

Na última segunda-feira (8), a determinação da juíza Larissa Pinheiro Schueller Pascoal, da 4ª Vara Cível de São Gonçalo, foi publicada. A magistrada estabeleceu o prazo de 30 dias para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária no valor de R$ 50 mil.

De acordo com a juíza, o descumprimento do contrato de concessão, aliado à inadimplência da prefeitura, compromete o sistema de transporte, que oferece mobilidade urbana a cerca de 960 mil moradores.

São Gonçalo vai recorrer

A decisão judicial cabe recurso, e a Prefeitura de São Gonçalo alegou que foi notificada e acionou a Procuradoria Municipal para analisar as medidas cabíveis.

