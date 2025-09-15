Rock in Rio confirma edição do festival em 2026 e anuncia datas; Confira

A programação completa será anunciada nos próximos meses - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

A programação completa será anunciada nos próximos meses - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

O Rock in Rio confirmou, neste domingo (14), a edição do festival em 2026, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro. O anúncio aconteceu durante coletiva no The Town.

A edição terá apresentações no dia 7 de setembro, feriado da Independência, aproveitando a folga nacional para ampliar a programação.

Com sete dias de shows, o evento volta a reunir artistas internacionais e brasileiros em palcos temáticos que já marcaram a história do festival. A programação completa será anunciada nos próximos meses.

