Homem morre ao cair em pedras ao redor da Avenida Niemeyer, zona sul do Rio

Um homem, identificado como Luiz Guilherme Teles, de 31 anos, morreu ao cair nas pedras perto da Avenida Niemeyer, próximo à comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (14). A queda ocorreu perto do Mirante do Leblon e os bombeiros foram chamados, mas a vítima havia morrido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Gávea foram chamados para a ocorrência por volta das 5h45, mas quando chegaram ao local já encontraram a vítima sem vida. Nas redes sociais, internautas contam que Luis Guilherme retornava de uma festa em uma boate da área e sua carteira teria caído em um local de difícil acesso. Ao tentar pegá-la, ele teria escorregado e despencado nas pedras.

O caso está sendo investigado pela 15ª DP (Gávea) e os policiais fazem diligências para esclarecer o ocorrido, informou a Polícia Civil. Ainda não há informações sobre onde será o sepultamento ou horário.