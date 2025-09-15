Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3163 | Euro R$ 6,2504
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Ex e atual de Sandy curtem apresentação da cantora lado a lado na plateia do The Town

O médico Pedro Andrade e o cantor Lucas Lima foram "flagrados" em meio ao público do festival realizado em São Paulo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de setembro de 2025 - 12:12
Ambos estavam juntos na plateia prestigiando a apresentação da cantora
Ambos estavam juntos na plateia prestigiando a apresentação da cantora -

Uma cena inusitada e aparentemente, de muita maturidade, chamou a atenção do público presente no festival The Town na noite do último sábado (13). A cantora Sandy, que fez uma participação especial no show de Jacob Collier, teve dois nomes de peso prestigiando sua apresentação lado a lado, diretamente da plateia: seu ex-marido, Lucas Lima, e seu atual namorado, Pedro Andrade.

Sandy e Pedro Andrade estão juntos desde julho do ano passado, embora a cantora só tenha tornado o romance público em maio de 2025. Ela foi casada por 15 anos com o músico Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo, de 11 anos.

Leia também: 

Empresário fundador de franquia de pizzaria morre em salto de paraquedas no Rio

Flim 2025: Com recorde de público, evento em Maricá chegou ao fim neste domingo (14)

Matérias Relacionadas