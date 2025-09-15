Shopping de Itaipu recebe 'The Rock Park Barbecue Festival' neste fim de semana

Niterói se prepara para receber o maior evento BBQ já realizado na Região Oceânica. O The Rock Park Barbecue Festival acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de setembro, no estacionamento do Shopping Multicenter Itaipu, das 12h às 22h30, com entrada gratuita.

O festival reunirá mestres assadores de todo o país, que apresentarão um cardápio repleto de especialidades: desde a tradicional picanha até preparações elaboradas como costela e cupim defumados. Os visitantes poderão degustar também ancho, chorizo, diferentes tipos de linguiças, arroz de costela e hambúrgueres artesanais.

Com uma megaestrutura montada especialmente para o evento, o festival promete três dias intensos de experiências gastronômicas, regadas a chopp gelado e embaladas por shows de rock. Para garantir a diversão de toda família, o evento contará ainda com um espaço kids especialmente preparado para o entretenimento das crianças.

O The Rock Park Barbecue Festival une o melhor do churrasco, da música e do entretenimento em um só lugar, prometendo se tornar um marco nos eventos gastronômicos da cidade.

SERVIÇO:

The Rock Park Barbecue Festival

Data: 19, 20 e 21 de setembro de 2025

Horário: 12h às 22h30

Local: Estacionamento Shopping Multicenter Itaipu

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Ação solidária: Doe 1kg de alimento não perecível

Informações: (21) 99649-2471

Instagram: @fa.entretenimento @vibeprod.eventos