Flim 2025: Com recorde de público, evento em Maricá chegou ao fim neste domingo (14)

A Flim deve retornar para sua 11ª edição no ano que vem, ainda sem data oficial confirmada - Foto: Enzo Britto

Chegou ao fim neste domingo (14) a 10ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá, a Flim, que bateu recorde de público. Só nos cinco primeiros dias de evento, o número de visitantes já tinha superado o total da edição passada, que aconteceu em 2024. A média diária foi de mais de 28 mil pessoas visitando as tendas do festival, que aconteceu na orla do Parque Nanci, em Maricá.

A edição também foi a maior em termos de programação, com mais de 70 debates, rodas de conversa e apresentações culturais nas tendas Papo Flim, Flim Jovem e Flimzinha. A curadoria do evento, assinada por Renata Costa, teve como inspiração o conceito de “escrevivência”, cunhado pela premiada linguista e escritora Conceição Evaristo.

“Nessa edição, nós homenageamos a Conceição Evaristo, que é moradora de Maricá e é uma das grandes figuras, hoje, da literatura brasileira. A Flim traz os estudantes para cá e também leva a cultura para as pessoas. Ainda agora, eu peguei dois livros feitos por dois alunos de escolas públicas de Maricá. Então, é a cultura fazendo parte da vida das pessoas e as pessoas fazendo a cultura em Maricá”, destacou Washington Quaquá (PT), prefeito de Maricá.

Autores como Eliana Alvez Cruz, Jeferson Tenório, Luiz Antônio Simas, Helena Theodoro, Fernando Ceylão, Bela Gil, Xico Sá, Teresa Cárdenas (Cuba), Eliseu Baroni (Guiné-Bissau) e Balam Rodrigo (México) participaram de algumas das mesas e conversas da programação.

Além das apresentações, um dos destaques do evento é a Tenda Literária, que oferece estandes de venda de livros por editora. Segundo os visitantes, a grande oferta de livros para crianças foi um dos diferenciais do evento nesta edição. “Tem muita coisa para criança. Se o objetivo era atrair o público infantil, eles alcançaram”, afirmou a professora da rede municipal Norma Braga, de 58 anos.

Para comprar os livros na tenda, estudantes da rede pública, dos projetos Passaporte Universitário e Passaporte Técnico, do IFF e profissionais da Secretaria de Educação receberam da Prefeitura um voucher de R$ 200, disponibilizado em cartões digitais para serem usados na feira.

Além de atualizar a estante com livros novos, o espaço é, para os autores independentes e editoras regionais, um território para amplificar suas obras e fazer contato direto com o público leitor. O escritor gonçalense Pitter Mendes, que é parceiro do instituto Povo do Livro de Maricá, celebrou a oportunidade de levar seus livros ao evento.

“É um evento voltado para algo que deveria ser até mais fomentado. O município faz isso aqui muito bem feito, sabe? A gente vê nas assistências sociais projetos musicais, projetos esportivos, que funcionam para adolescentes, para crianças e para todos. Mas uma feira desse tipo aqui, projetos literários, também funcionam; tiram muita gente de caminhos que não se deve seguir e fomenta a leitura. A leitura e a escrita são coisas incomparáveis no ser humano”, celebrou o autor.

Agora, a Flim deve retornar para sua 11ª edição no ano que vem, ainda sem data oficial confirmada.