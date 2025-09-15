Artista circense cai durante acrobacia de suspensão capilar no Rio
Vítima foi socorrida e passa bem, segundo o circo
Acrobacia aérea com cabelos causou a queda de uma artista circense em Miracema, no Noroeste Fluminense, na noite deste sábado (13). Um vídeo gravado na última sessão da noite revela a mulher executando a acrobacia chamada de “suspensão capilar”.
Aproximadamente 20 segundos após ser suspensa, ao fazer piruetas no ar com uma fita nas mãos, a artista despencou de alguns metros de altura. Outro vídeo mostra que equipes de socorro do Posto de Urgência Médica chegaram ao local para prestar atendimento à mulher.
Leia também:
Guarda Municipal de Niterói resgata jovem na Trilha Tupinambá
Flamengo derrota o Juventude e abre vantagem na liderança do Brasileirão
Por meio de nota enviada ao G1, o Circo Robatiny Espetacular afirmou seguir os protocolos de segurança e que o acidente ocorreu por uma falha humana, visto que a artista é responsável pela amarração dos cabelos de uma determinada forma. Porém, no caso do acidente, a vítima teria feito uma amarração diferente da habitual.
Pelas redes sociais, o circo informou que a vítima foi socorrida ao pronto-socorro e passa bem. “Viemos por meio deste, comunicar que a artista da suspensão capilar foi direcionada ao pronto-socorro e passa bem!"
A postagem também afirma que todos os exames realizados não apontaram nenhuma lesão grave, apenas dores musculares devido à queda. "Agradecemos a compreensão e a preocupação de todos", concluiu a postagem do Circo Robatiny.