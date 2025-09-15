Guarda Municipal de Niterói resgata jovem na Trilha Tupinambá
Após sofrer uma entorse, a vítima foi levada para atendimento médico
O que era para ser um passeio entre amigos em um dos espaços verdes de Niterói, a Trilha Tupinambá, terminou em resgate. Uma jovem sofreu uma lesão e ficou impossibilitada de andar. A Guarda Municipal de Niterói foi acionada e realizou o resgate no fim da manhã do último sábado (13), pouco depois das 11h.
A travessia da trilha tem cerca de 7,5 km de extensão e liga o Parque da Cidade, em São Francisco, ao bairro de Piratininga.
A equipe da Guarda carregou a jovem Mayara Ferreira no colo por aproximadamente 3,5 km, utilizando uma espécie de cadeirinha feita com os braços. Devido a uma entorse, sua locomoção estava comprometida. Enquanto prestavam socorro, os guardas acionaram o Corpo de Bombeiros.
Mayara foi levada até o Centro de Controle Operacional (CCO NitTrans), localizado na saída do Túnel Charitas-Cafubá. No local, ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi conduzida de ambulância para o hospital.