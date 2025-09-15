Flamengo derrota o Juventude e abre vantagem na liderança do Brasileirão

O Flamengo retomou o caminho das vitórias para abrir quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14) o triunfo foi sobre o Juventude, pelo placar de 2 a 0, em pleno estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com o triunfo fora de casa, que foi obtido com gols do meia uruguaio Arrascaeta (aos 30 minutos do primeiro tempo) e do lateral Emerson Royal (aos 41 da etapa final), o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 50 pontos, fechando a 23ª rodada da competição com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que no último sábado (13) goleou o Internacional pelo placar de 4 a 1.

Leia também:

Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China

10º Volta ao Mundo Bambas coloca Maricá no mapa da capoeira

