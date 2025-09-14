Instagram Facebook Twitter Whatsapp
São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

O confronto marca o reencontro entre duas camisas tradicionais do futebol nacional

14 de setembro de 2025 - 09:51
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto para algumas regiões -

Em momentos distintos na temporada, São Paulo e Botafogo medem forças neste domingo (15), às 17h30, no estádio Morumbis, na capital paulista, em partida válida pela rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro entre duas camisas tradicionais do futebol nacional, ambas com objetivos importantes na competição.

O São Paulo entra em campo com os olhos voltados para a Copa Libertadores. Prestes a disputar as quartas de final contra a LDU, a equipe tricolor deve utilizar o duelo contra os cariocas como o último teste antes do confronto internacional. 

Já o Botafogo tenta reencontrar o caminho das vitórias após ser eliminado de todas as competições mata-mata da temporada. Com foco exclusivo no Brasileirão, o time alvinegro mira a parte de cima da tabela e quer se manter na briga por uma vaga no G4.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto para algumas regiões, e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

