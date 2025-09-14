Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Após condenação do STF, Bolsonaro deixa prisão domiciliar para passar por procedimentos médicos em Brasília

De acordo com o relatório médico entregue à Corte, Bolsonaro será submetido a procedimentos na pele para a retirada de lesões

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de setembro de 2025 - 10:33
Autorizado por Moraes, atendimento médico ocorre dias após condenação histórica por tentativa de golpe de Estado
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar em Brasília para passar por procedimentos médicos, na manhã deste domingo (14). O político foi escoltado por comboio da Polícia Federal ao Hospital DF Star, depois da autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o relatório médico entregue à Corte, Bolsonaro será submetido a procedimentos na pele para a retirada de lesões.

“Você toma dois tiros”: Pastor admite uso de ameaças contra moradores de rua em audiência na Câmara

Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita

A decisão do ministro prevê que Bolsonaro fique no hospital somente pelo período de atendimento e em seguida volte para sua residência.

Outra exigência é que os advogados de figura política apresentem atestado de comparecimento constando a data e os horários do atendimento até 48 horas depois da realização dos procedimentos.

De acordo com o médico, o ex-presidente vai tratar lesões de “nevo melanocítico no tronco” e de “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele”.

Condenação do STF pela tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), condenou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por participação em uma trama golpista. A decisão ocorreu na última quinta-feira (11), e se tornou um marco por ser a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente foi condenado por golpe de Estado.

Na votação de 4 a 1, os ministros compreenderam que Bolsonaro cometeu cinco crimes: golpe de Estado; tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito; organização criminosa armada; dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar da condenação ainda poder ser recorrida, a pena fixada simboliza que o cumprimento inicial deverá ser em regime fechado.

Prisão domiciliar

A condenação ocorreu apenas esse mês, mas desde 4 de agosto Bolsonaro está preso em casa, por causa de mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes.

O magistrado determinou a medida cautelar depois de alegar que Bolsonaro descumpriu restrições impostas anteriormente, por exemplo, a proibição da utilização de redes sociais, e também por meio de terceiros.

A defesa do ex-presidente contesta as acusações e afirma que o cliente tem seguido as medidas judiciais impostas.

Agora, Bolsonaro precisa solicitar autorização para receber visitas. Outra determinação, é que todos os veículos que entram ou saem da casa de Bolsonaro precisam ser revistados pela Polícia Penal do Distrito Federal, que segue monitorando a porta da casa do ex-presidente, sem utilizar uniforme e sem armas aparentes por determinação do ministro Moraes.

