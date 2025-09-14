Após condenação do STF, Bolsonaro deixa prisão domiciliar para passar por procedimentos médicos em Brasília

Autorizado por Moraes, atendimento médico ocorre dias após condenação histórica por tentativa de golpe de Estado - Foto: Reprodução - Lula Marques/Agência Brasil

Autorizado por Moraes, atendimento médico ocorre dias após condenação histórica por tentativa de golpe de Estado - Foto: Reprodução - Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar em Brasília para passar por procedimentos médicos, na manhã deste domingo (14). O político foi escoltado por comboio da Polícia Federal ao Hospital DF Star, depois da autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o relatório médico entregue à Corte, Bolsonaro será submetido a procedimentos na pele para a retirada de lesões.

A decisão do ministro prevê que Bolsonaro fique no hospital somente pelo período de atendimento e em seguida volte para sua residência.

Outra exigência é que os advogados de figura política apresentem atestado de comparecimento constando a data e os horários do atendimento até 48 horas depois da realização dos procedimentos.

De acordo com o médico, o ex-presidente vai tratar lesões de “nevo melanocítico no tronco” e de “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele”.

Condenação do STF pela tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), condenou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por participação em uma trama golpista. A decisão ocorreu na última quinta-feira (11), e se tornou um marco por ser a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente foi condenado por golpe de Estado.

Na votação de 4 a 1, os ministros compreenderam que Bolsonaro cometeu cinco crimes: golpe de Estado; tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito; organização criminosa armada; dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar da condenação ainda poder ser recorrida, a pena fixada simboliza que o cumprimento inicial deverá ser em regime fechado.

Prisão domiciliar

A condenação ocorreu apenas esse mês, mas desde 4 de agosto Bolsonaro está preso em casa, por causa de mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes.

O magistrado determinou a medida cautelar depois de alegar que Bolsonaro descumpriu restrições impostas anteriormente, por exemplo, a proibição da utilização de redes sociais, e também por meio de terceiros.

A defesa do ex-presidente contesta as acusações e afirma que o cliente tem seguido as medidas judiciais impostas.

Agora, Bolsonaro precisa solicitar autorização para receber visitas. Outra determinação, é que todos os veículos que entram ou saem da casa de Bolsonaro precisam ser revistados pela Polícia Penal do Distrito Federal, que segue monitorando a porta da casa do ex-presidente, sem utilizar uniforme e sem armas aparentes por determinação do ministro Moraes.