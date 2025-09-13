Após cumprir exigências, Mercado Soberano é reaberto no Centro de São Gonçalo

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo, ligada à Secretaria de Saúde e Defesa Civil, realizou visita sanitária no Mercado Soberano (Avenida 18 do Forte, 262), no Centro da cidade, na tarde desta sexta-feira (12). Após a constatação do cumprimento da maior parte dos itens contidos em três termos de intimação, o comércio teve a sua reabertura liberada.

Os termos de intimação foram cumpridos quase na totalidade, afastando, no momento da visita, os riscos sanitários iminentes que poderiam causar riscos à saúde pública e que levaram à interdição do estabelecimento. O comércio ainda precisa cumprir alguns itens, como a apresentação do manual de boas práticas, resultado da potabilidade da água (o exame já foi realizado) e a instalação de tela milimetrada na abertura do telhado.

“Analisamos todos os termos de intimação que foram lavrados na fiscalização que resultou na interdição total do estabelecimento e vimos que foram feitas obras estruturais, modificados diversos manejos de manipulação, fluxo de trabalho e, principalmente, a limpeza e armazenamento dos alimentos. Com isso, a gente procedeu a desinterdição do mercado. Mas vamos seguir monitorando até que todas as exigências sejam cumpridas para manter o padrão de qualidade dos alimentos que são comercializados na cidade”, disse o diretor do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária (DCZVS), Romário Brandão.