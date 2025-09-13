Maratona de Niterói: NitTrans divulga alterações no trânsito para este domingo (14)

A programação da Maratona de Niterói 2025 terá início no sábado (13) com a Corrida Kids - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, publicou o esquema de trânsito para este domingo (14) em razão da realização da Maratona de Niterói 2025. O objetivo é garantir a segurança dos atletas e da população. O evento reunirá mais de 4 mil participantes, um recorde histórico, aliando esporte, turismo e movimentando a economia no município.

A prova terá largada no Caminho Niemeyer, a partir das 5h29 (categoria Elite) e 5h30 (demais atletas), e seguirá por importantes pontos turísticos e orlas da cidade, com arenas de apoio em Charitas e Piratininga. Para isso, algumas interdições serão necessárias.

A Rua Professor Plínio Leite até a Avenida Visconde do Rio Branco terá fechamento total, de 1h às 13h. Entre 2h e 13h, as seguintes vias terão interdição parcial: Rua Professor Plínio Leite (Caminho Niemeyer) – Av. Visconde do Rio Branco – Rua Alexandre Moura – Rua Coronel Tamarindo – Praça Duque de Caxias – Orla da Praia de Boa Viagem – Orla da Praia de Icaraí – Estrada Leopoldo Fróes – Orla das Praias de São Francisco e Charitas – Túnel Charitas/Cafubá – Rua Professor Benjamim Cárias – Lagoa de Piratininga – Avenida da Ciclovia Chico Xavier (até o Restaurante Senhor dos Mares) – Ciclovia da Avenida Almirante Tamandaré – Orla da Praia de Piratininga – Orla da Prainha, com retorno pelo mesmo trajeto até o Caminho Niemeyer.

Alterações nos itinerários de ônibus e veículos

Ônibus da Zona Sul para o Terminal João Goulart: seguirão pela Av. Visconde do Rio Branco – Rua Dr. Fróes da Cruz – Rua Visconde de Itaboraí – Av. Feliciano Sodré – Rua Professor Plínio Leite – Terminal João Goulart.

Ônibus do Terminal João Goulart para a Zona Sul: Rua Um – Rua Saldanha Marinho – Av. Visconde do Rio Branco (faixa seletiva).

Veículos na Av. Visconde do Rio Branco (sentido Zona Sul): serão desviados a partir da Rua Marquês de Caxias para a faixa seletiva de ônibus.

Veículos na Av. Milton Tavares de Souza e Av. Almirante Benjamim Sodré: serão desviados para a Rua Antonio Parreiras.

Veículos na Av. Eng. Martins Romeo (sentido Icaraí): desvio para a Rua Dr. Nilo Peçanha.

Veículos pesados na Rua Presidente Pedreira: desvio para a Rua Dr. Paulo Alves, em direção à Rua Fagundes Varela.

A programação da Maratona de Niterói 2025 terá início no sábado (13) com a Corrida Kids. No domingo (14), acontecem as principais provas: a Maratona (42 km, nas modalidades solo, dupla e quarteto, com arenas exclusivas para revezamento), além das provas de 15 km, 6 km, 2,5 km (caminhada) e a Corrida Infantil. A largada será às 5h29 para a categoria Elite e às 5h30 para as demais. No pós-prova, os corredores terão acesso a frutas, isotônicos, bananadas, massoterapia e itens de recuperação.

Serviço

Evento: Maratona de Niterói 2025

Data: 13 e 14 de setembro de 2025

Local: Arena principal no Caminho Niemeyer, Niterói (RJ)