Estudante é demitido de emprego após desejar morte de Nikolas Ferreira

Estudante foi demitido do emprego após desejar a morte de Nikolas Ferreira nas redes sociais - Foto: Reprodução

Um estudante de direito denunciado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), foi demitido, nesta quinta-feira (11), da empresa onde trabalhava após afirmar que desejava a morte do político, nas redes sociais.

Em nota publicada, a Next Generation of Lawyers informou que desligou o estagiário Pedro Bala, destacando que a conduta não era adequada e que “não tolera ou pactua com qualquer forma de violência”.

“Após averiguar os fatos ocorridos recentemente, anunciamos que Pedro Oliveira não faz mais parte do Next Generation of Lawyers. O Next não tolera ou pactua com qualquer forma de violência”, afirmou a empresa.

Pedro havia comentado em uma publicação de Nikolas Ferreira, onde o parlamentar lamentava o falecimento do ativista norte-americano de direita Charlie Kirk, assassinado na última quarta-feira (10). O estudante afirmou que desejava que o deputado mineiro "fosse o próximo".

Nikolas Ferreira tem publicado diversos comentários de ameaças que vem recebendo nas redes sociais. Em decorrência de uma delas, a Polícia Federal chegou a prender um estudante, no estado do Espírito Santo, que ameaçou o parlamentar de morte.