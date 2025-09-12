Polícia Civil: Operação conjunta apreende mais de 50 quilos de drogas em centro de distribuição de encomendas na Zona Norte

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Seção de Operações com Cães da Coordenadoria de Recursos Especiais (SOC/Core), em conjunto com a Receita Federal, realizaram uma operação para combater o tráfico de drogas, armas e medicamentos ilícitos por meio de serviços de entrega, nesta sexta-feira (12/09). Durante a ação, foram apreendidos mais de 50 quilos de entorpecentes, além de carregadores e compridos abortivos, no Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) de Benfica, na Zona Norte.

De acordo os agentes, o material estava escondido em remessas postais e em medicamentos. A operação foi planejada com base em análise de risco aduaneira, inteligência policial e triagem técnica por imagens de raio-X e cães especializados.

A atuação coordenada demonstra o poder de resposta das instituições na proteção da sociedade, impedindo que carregadores de arma de fogo, substâncias entorpecentes e medicamentos proibidos chegassem às ruas. O volume expressivo da apreensão representa significativo desfalque para o crime organizado, interrompendo uma rota de abastecimento ilícito que se valia do sistema de encomendas.