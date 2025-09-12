Universidade Federal Fluminense (UFF) realiza mostra científica com visitação aberta ao público

O grupo de pesquisa Desenvolvimento e Inovação em Ensino de Ciências da Universidade Federal Fluminense (DIECI UFF) realizará, no dia 19 de setembro, a VI Mostra Científica DIECI UFF. O evento gratuito acontecerá no ginásio do Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói-RJ, onde o público terá acesso a mais de 55 exposições espalhadas no local. A participação é aberta a toda comunidade.

A mostra, criada a partir da utilização de uma linguagem acessível e interativa, apresentará aos participantes diversos estandes, com exibição de resultados de pesquisa e a oportunidade de conversas com pesquisadores sobre temas variados, como saúde, tecnologia, ciências humanas, sociais e ambientais.

As edições anteriores reuniram inúmeros visitantes e se consolidaram como referência em divulgação científica. A expectativa deste ano é receber novamente estudantes, professores, familiares e a comunidade em geral, para estimular o interesse científico em jovens da educação básica e em toda a população, além de promover um espaço de diálogo e aproximação entre a universidade e a sociedade.

Serviço: VI Mostra Científica DIECI UFF

Data: 19 de setembro

Horário: 9h às 13h e 14h às 17h

Local: Ginásio do Colégio Salesiano Santa Rosa – R. Santa Rosa, 207 – Santa Rosa, Niterói.

Entrada gratuita