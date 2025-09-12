Após aparecer em chá revelação através de chamada de vídeo, preso é isolado em Bangu 1; Entenda

Após a repercussão do caso, o preso foi transferido e isolado, nesta quinta-feira (11), no Presídio de Segurança Máxima Bangu 1 - Foto: Divulgação/jusbrasil.com.br

"Viralizou" nas redes sociais nesta semana, um vídeo que, aparentemente, é extremamente comum uma mulher, com uma criança no colo, segurando o celular. O fato inusitado é que o evento em que ela estava era o seu próprio chá revelação, e no celular segurado pela mesma estava sendo feita uma chamada de vídeo com o pai do bebê, que está preso, e utilizou a tecnologia para acompanhar o momento da descoberta.

Após a repercussão do caso, o preso foi transferido e isolado, nesta quinta-feira (11), no Presídio de Segurança Máxima Bangu 1. Ele realizou a vídeo chamada de dentro do Presídio Ary Franco, em Água Santa, também no Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a denúncia foi feita pelo deputado estadual Filippe Poubel (PL-RJ), por meio de discurso feito na Assembleia Legislativa (Alerj), nesta quinta (11).

“Não podemos aceitar esse tipo de ato em nosso estado. Da mesma forma que ele assiste a um chá revelação, ele ordena mortes, chacinas, invasão de território”, disse o deputado na ocasião.

A secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel, afirmou que o preso foi isolado em Bangu 1, após o flagrante.

“Quero informar à sociedade, que imediatamente após sabermos do ocorrido, o preso foi identificado e isolado na Unidade Prisional de Bangu 1. Não vamos tolerar o uso de aparelhos celulares dentro das unidades prisionais. Essa prática é ilegal, compromete a segurança pública e será combatida com todo o rigor pela Seap”, ressaltou.