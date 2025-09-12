Papa Leão XIV orienta bispos a não esconderem denúncias de abusos sexuais cometidos por padres

O papa já havia dito anteriormente aos padres para serem "firmes e decisivos" no enfrentamento do abuso sexual - Foto: Divulgação/Vatican News

O papa já havia dito anteriormente aos padres para serem "firmes e decisivos" no enfrentamento do abuso sexual - Foto: Divulgação/Vatican News

O papa Leão XIV instruiu os novos bispos da Igreja Católica a enfrentar os abusos sexuais cometidos por padres e a não esconder as alegações de má conduta. O texto foi divulgado pelo Vaticano nesta sexta-feira (12).

"(As alegações) não podem ser colocadas em uma gaveta [...] Elas precisam ser enfrentadas, com um senso de misericórdia e verdadeira justiça, em relação às vítimas e aos acusados", afirmou o pontífice no texto.

Leão XIV, eleito em maio após a morte do papa Francisco, já havia dito anteriormente aos padres para serem "firmes e decisivos" no enfrentamento do abuso sexual.

O papa também pareceu demonstrar apoio a algumas das outras prioridades de Francisco na reunião com os novos bispos, incentivando-os a criar uma Igreja acolhedora para todas as pessoas.