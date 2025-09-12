Guardas municipais de São Gonçalo concluem curso para reconhecer e conter sangramento em hospital estadual

Durante o curso, foram ensinados princípios básicos do controle de sangramentos em vítimas de trauma, otimizando as chances de sobrevivência - Foto: Divulgação

Médicos do Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, capacitaram nesta semana 94 guardas municipais do município através do curso “Stop The Bleed”, que treina profissionais de saúde, segurança pública, educação e leigos a reconhecer e conter sangramentos que representem risco de vida até que as equipes de emergência cheguem ao local da ocorrência.

O curso, que mesclou momentos teóricos e práticos, foi encerrado com o prefeito Capitão Nelson, o secretário de estado das Cidades, Douglas Ruas, e os diretores do Heat entregando os certificados aos agentes. As próximas turmas serão formadas por diretores de escolas e creches, agentes comunitários de saúde, defesa civil e pessoal administrativo.

“Ter os nossos agentes cada vez mais capacitados é um orgulho para nós! A Guarda Municipal atua nas ruas todos os dias, lidando com as mais distintas situações, chegando primeiro até mesmo em casos de acidentes, por exemplo. Essa capacitação “Stop The Bleed” é essencial porque ensina os agentes sobre como conter hemorragias, ajudando a salvar vidas”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Durante o curso, foram ensinados princípios básicos do controle de sangramentos em vítimas de trauma, otimizando as chances de sobrevivência. Foram explicados três passos: compressão, empacotamento e uso do torniquete, destacando também onde eles podem ser utilizados e em quais situações.

“Encerramos o nosso curso esta semana com mais 90 profissionais treinados, capacitados e certificados. Esta é uma parceria entre a prefeitura e o nosso Centro de Trauma e vamos continuar, agora, capacitando professores, diretores de escolas e creches, profissionais da área saúde, defesa civil e todos que queiram ajudar a salvar vidas. Capacitar todos esses segmentos que estão na ponta, nos primeiros socorros para estancar a hemorragia. Ações como essas podem dar mais chance de vida para as pessoas. Por isso, oferecemos cursos como esse”, explicou o diretor do Hospital Estadual Alberto Torres, Raphael Riodades.

Desde o ano passado, médicos e enfermeiros, capacitados na área de trauma, urgência e emergência do Heat, treinam colaboradores, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, diretores de escola, entre outros segmentos da sociedade.

“A ideia é fortalecer a cadeia de sobrevivência dos acidentados, ou seja, os primeiros respondedores, sejam testemunhas dos acidentes ou os agentes públicos que chegam primeiro na cena. Temos recursos humanos, estrutura e protocolos institucionalizados aqui no hospital, mas, para fazermos a diferença, precisamos que o paciente chegue aqui a tempo. Capacitando essas pessoas e trabalhando em prevenção, esperamos que diminua o número de acidentados”, afirmou Marcelo Pessoa, coordenador médico do Centro de Trauma e um dos profissionais que ministrou o “Stop The Bleed”, Marcelo Pessoa.

O curso foi criado pelo Departamento de Defesa Americano. Os guardas que participaram receberam, ao final do curso, uma Certificação Internacional Americana.

“Essa é mais uma qualificação qualificada que fazemos para prestar um melhor serviço para a nossa população. Esse curso nos ajuda como profissionais e como cidadãos. Podemos salvar a vida das pessoas! Temos muitos guardas que irão atuar com armamento, ou seja, eles podem prestar um auxílio melhor com esse curso, quando necessário. É uma técnica internacional e um ganho excepcional para os nossos agentes”, destacou Ewerton Mendes, comandante da Guarda Municipal.

