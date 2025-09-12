Hospital Alberto Torres realiza quinta captação de coração do ano

O doador, um jovem de 20 anos, chegou ao Heat no último dia sete, vítima de agressão - Foto: Divulgação

Mais um coração foi captado na tarde desta quinta-feira (11) no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. A ação, que também captou fígado e rins, contou com duas viaturas e um helicóptero da Superintendência de Operaçôes Aéreas (Soaer), do RJ Transplantes, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Este é o quinto coração doado por familiares de pacientes que tiveram morte encefálica confirmada pelo hospital este ano.

O doador, um jovem de 20 anos, chegou ao Heat no último dia sete, vítima de agressão. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, recebeu os primeiros atendimentos, passou por exames clínicos e de imagens e foi levado em caráter de urgência ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI) devido ao seu estado de saúde.

Mas três dias depois a equipe médica abriu protocolo de morte encefálica e a família foi comunicada. Após a confirmação, a Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do Heat abordou os parentes e solicitou a doação dos órgãos. Com a autorização de doação assinada, uma força-tarefa foi montada para a captação e transporte do órgão no menor tempo possível.

A equipe médica chegou até o hospital em um veículo do programa RJ Transplantes, enquanto uma equipe da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) organizava o transporte do coração através de uma de suas aeronaves até a unidade onde estava o receptor.





A captação ocorreu no centro cirúrgico do Centro de Trauma do HEAT e contou com apoio da equipe de anestesia, enfermagem e instrumentação da unidade. Em uma hora e meia de procedimento foi realizado e o órgão, então, embalado em uma solução de preservação para garantir sua viabilidade durante o transporte.