São Gonçalo lança carteirinha digital para servidores

Nesta quinta-feira (11), a Secretaria de Administração (Semad), em parceria com a Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de São Gonçalo (Funasg), com base de dados centralizada, disponibilizou a emissão da carteirinha digital e-Funasg.

A partir de agora, o servidor conta com uma forma prática de gerenciar o cadastro de seus dependentes. Ele pode consultar as informações já registradas no Portal do Servidor, disponível na página da Prefeitura de São Gonçalo. A atualização dos dados pode ser realizadas no setor de Recursos Humanos da Semad, mediante apresentação dos documentos comprobatórios, ou diretamente pela plataforma Portal de Serviços Colabore+ (https://colabore.pmsg.rj.gov.br/), na categoria Servidor Público Municipal.

A implementação da carteirinha digital é considerada um marco. O presidente da Funasg, Eugênio José da Silva Abreu, ressaltou a importância da tecnologia para a gestão pública.

“A implementação desse projeto foi possível graças ao desenvolvimento da equipe de tecnologia da administração. O governo vem empregando cada vez mais recursos tecnológicos para atender a todos os segmentos da administração pública e este projeto é um exemplo claro desse esforço.”

Progressivamente, a ferramenta digital será estendida aos servidores das entidades indiretas vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), bem como aos aposentados e pensionistas do SG Previ.

É importante destacar que as carteirinhas físicas já utilizadas pelos servidores continuam válidas para atendimento junto ao sistema de saúde da Funasg. Tanto as versões físicas quanto as digitais poderão ser utilizadas para acesso aos serviços.

Essa medida simplifica o acesso a um benefício essencial para o funcionalismo, unindo a modernização da gestão pública à praticidade no dia a dia do servidor e de seus dependentes. A iniciativa representa um passo importante rumo a um serviço mais ágil e de qualidade, eliminando burocracias e garantindo a segurança das informações.