Mulher Abacaxi denuncia boate de SP ao ser barrada por ser trans

A influenciadora e rainha da "Em Cima da Hora", no Rio de Janeiro, diz que a boate não permitiu sua entrada por ser uma mulher transexual - Foto: Divulgação

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, usou o Instagram na madrugada desta quinta-feira (11) para mostrar indignação ao ser barrada em uma boate, na Rua Augusta, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (11). A influenciadora e rainha da "Em Cima da Hora", no Rio de Janeiro, diz que a boate não permitiu sua entrada por ser uma mulher transexual.

Ela estava acompanhada de dois homens héteros e cis, uma amiga cis Gabriela, e uma trans, Iza Maria . Somente Mulher Abacaxi e Iza foram impedidas de entrar na casa noturna. A influenciadora está na delegacia na tarde desta quinta-feira (11) para abrir o Boletim de Ocorrência.

"Estou aqui em São Paulo. Vim fazer uns trabalhos aqui. Fui beber com meus amigos, fazendo festa, chamaram para a boate. Chegando aqui não pude entrar por ser trans", disse. "Todo mundo entrando e a Marcela não entrou", completou uma amiga da caminhoneira.

A também rainha de bateria da Chatuba de Mesquita conta que estava em um bar com as amigas quando decidiram ir para Rua Augusta para dançar. "Estou aqui há quase uma hora e não deixaram eu entrar nessa boate, aqui nessa balada aqui ( ela mostra a fachada). Não deixaram eu e minha amiga entrar por sermos trans. Em pleno 2025. O recepcionista, muito gente boa, pessoa maravilhosa disse: 'A culpa não é minha'. Eu sei que a culpa é do gerente ou dono, não sei. Mas isso não vai ficar assim, porque eu posso entrar onde eu quiser", destacou.

Post onde ela explica https://www.instagram.com/p/DOctNSJjNVS/?hl=pt