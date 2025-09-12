Niterói avança com obras em Charitas e anuncia liberação de duas faixas na Praia sentido Zona Sul

As pistas estavam interditadas para a execução do segundo trecho da macrodrenagem da bacia hidrográfica de Charitas - Foto: Divulgação

As pistas estavam interditadas para a execução do segundo trecho da macrodrenagem da bacia hidrográfica de Charitas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói vai liberar ao trânsito, neste sábado (13), duas das três faixas da Avenida Prefeito Sílvio Picanço que serão concluídas nesta sexta-feira (12). As pistas estavam interditadas para a execução do segundo trecho da macrodrenagem da bacia hidrográfica de Charitas. A liberação parcial da via representa um avanço importante no cronograma da intervenção, que tem o objetivo de eliminar os recorrentes alagamentos na região, especialmente no trecho entre o restaurante Chalé e a Praça do Rádio Amador.

A obra está sendo realizada com planejamento e obedece a um criterioso estudo técnico. As intervenções fazem parte de um amplo projeto de requalificação urbana e infraestrutura que está redesenhando a mobilidade e tem como objetivo acabar com os alagamentos na Região Sul da cidade.

A intervenção inclui a captação da drenagem do bairro para direcioná-la a duas grandes galerias instaladas, eliminando de vez os alagamentos nessa área. O sistema atual, que tinha galerias de 0,80 metro de diâmetro, está sendo substituído por estruturas de 2,50m x 1,20m — uma obra complexa e essencial, apesar de pouco visível para a população, mas que amplia significativamente a capacidade de escoamento das águas das chuvas do bairro de Charitas.

A obra está sendo realizada com planejamento e obedece a um criterioso estudo técnico | Foto: Divulgação

Além da implantação dessas grandes galerias, é preciso realizar o remanejamento das redes existentes de esgoto, gás e água, que cruzam a região, para garantir a instalação correta e eficiente do novo sistema. Essa etapa exige planejamento e trabalho com as concessionárias para superar as diversas interferências técnicas presentes.

Após concluir, em 2024, as obras de macrodrenagem da Bacia B, que acabaram com os alagamentos no trecho entre as ruas Armando Lopes e Juiz Alberto Nader — entre a saída do túnel Charitas-Cafubá e o restaurante Verdana —, a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) dá continuidade aos trabalhos no bairro da Zona Sul da cidade.

Atualmente, a ION executa obras de macrodrenagem da Bacia A, entre o restaurante Chalé e o Cemitério de São Francisco, especialmente nos cruzamentos de sete ruas com a Avenida Prefeito Silvio Picanço, visando ampliar ainda mais a área livre de alagamentos.

Nessa etapa, após a conclusão dos serviços da concessionária de água e da instalação das galerias, as equipes iniciaram a armação da laje de cobertura sobre as estruturas de drenagem, com previsão de concretagem para o início da próxima semana. Na sequência, serão realizados os preparos da base e a pavimentação da via.

Paralelamente, avançam os trabalhos de requalificação das calçadas, meios-fios, bocas de lobo e sarjetas.

O projeto de macrodrenagem em Charitas prevê a substituição do sistema atual, considerado insuficiente para atender à demanda da região. Serão implantadas galerias de águas pluviais retangulares e circulares, dimensionadas conforme critérios técnicos para mitigar os alagamentos. O deságue será direcionado para a Baía de Guanabara.

As intervenções incluem a instalação de galerias pluviais, drenagem moderna, pavimentação e requalificação de calçadas. O investimento total nas obras da Bacia A é de R$ 13,4 milhões, somando-se aos R$ 7,1 milhões investidos anteriormente na Bacia B.