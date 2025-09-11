Complexo Esportivo do Barreto: onde esporte, cultura e tecnologia se encontram em Niterói

No coração do bairro do Barreto, em Niterói, existe um local onde diferentes talentos ganham vida. O Complexo Esportivo do Barreto, criado pela Prefeitura de Niterói, recebe cerca de 3.400 alunos de diversas idades todos os meses e se tornou referência em inclusão, formação cidadã e inovação.

“Este é um espaço que há muito tempo buscávamos concretizar. Antes, a área estava abandonada, mas conseguimos movimentá-la e, a partir do governo do Rodrigo, ampliamos significativamente o projeto. Hoje, atendemos desde crianças até idosos, oferecendo atividades para todos. É muito gratificante acompanhar o progresso do projeto e perceber como ele contribui para a vida das pessoas. Criamos diferentes áreas para contemplar várias modalidades esportivas, proporcionando um ambiente diversificado e inclusivo para toda a comunidade”, destacou o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira.

Mais do que quadras, piscinas e salas de aula, o centro esportivo é um ponto de acolhimento, onde sonhos se encontram com oportunidades, talentos são descobertos e vidas ganham novos caminhos. O projeto se organiza em três grandes eixos: Esporte, Cultura e Novas Tecnologias.

“Essa estrutura transformou o Barreto, oferecendo gratuitamente atividades como natação e hidroginástica, antes inacessíveis para muitos. O espaço acolhe crianças, jovens, pessoas com deficiência e toda a comunidade, trazendo alegria e impacto visível na vida de cada participante. Para mim, coordenar esse trabalho é uma grande gratidão, além de apoiar pessoas que enfrentam dificuldades como depressão, câncer e violência familiar”, destacou Luciano Motta, coordenador do espaço.

O complexo oferece uma ampla variedade de atividades que estimulam corpo e mente, promovendo o desenvolvimento integral dos participantes. São 88 turmas voltadas para modalidades esportivas como futebol, vôlei de praia, judô, jiu-jítsu, natação e hidroginástica, que fortalecem o físico e incentivam a disciplina. Além do esporte, há um espaço cultural vibrante, com oficinas de teatro, hip hop e dança de salão, além de celebrações comunitárias em datas como Páscoa, São João, Natal e Dia das Crianças, valorizando a cultura local e fortalecendo laços sociais. O ambiente também se destaca pela oferta de 8 turmas voltadas ao universo digital, nas áreas de games, programação, design gráfico e edição de vídeo, proporcionando aos jovens habilidades que ampliam suas oportunidades no mercado de trabalho e no empreendedorismo.

“Esse espaço promove acolhimento, qualidade de vida e transformação, especialmente para idosos que encontram aqui afeto e socialização. Além disso, já ajudamos alunos a conquistar aprovações em concursos, como na Marinha e no Ministério Público, e oferecemos oportunidades em diferentes atividades físicas, que têm feito a diferença na vida da comunidade”, destacou Rafael Vilela, professor de Educação Física.

Entre tantas atividades e oportunidades, o Complexo Esportivo do Barreto também se destaca por histórias de realização pessoal, como a de Raira de Almeida, uma jovem que encontrou no balé e nas atividades culturais a chance de concretizar sonhos que antes pareciam distantes.

“Esse espaço é inclusivo e transformador, algo que eu nunca imaginei encontrar. Para mim, que sou mulher preta, de origem humilde e moradora de uma área rural, ter acesso a tantas possibilidades de lazer é uma grande surpresa e conquista. Fazer balé aqui, por exemplo, um curso geralmente elitista, é realizar um sonho de infância e mergulhar nesse conhecimento. O Complexo abre caminhos, oferece esperança e se tornou para mim um lugar de conforto em meio às dificuldades da vida”, destacou Raira, de 20 anos.

Outro exemplo de superação é o de Luiz Eduardo Acunha dos Santos, de 54 anos, militar reformado e atleta PCD de arco e flecha.

“Esse lugar transformou minha vida. Participo de oficinas, danço e trabalho o condicionamento físico, essencial para minha prática como atleta. Mesmo sendo amputado, encontro aqui acessibilidade, acolhimento e incentivo. O Complexo é um presente para quem não tem condições e merece ainda mais modalidades. Torço para que o arco e flecha também faça parte das atividades. Quero compartilhar minha história, trazer minhas medalhas e mostrar que é possível vencer. Sou muito grato por tudo que vivi aqui”, declarou Luiz Eduardo.

Em cada treino, oficina ou aula digital, o Complexo Esportivo prova que a verdadeira vitória está em transformar vidas por meio do conhecimento, do movimento e da cultura.