Prefeitura de Niterói promove cultura cervejeira e turismo no Mondial de la Bière 2025

O maior festival do segmento na América Latina, tem expectativa de mais de 50 mil visitantes - Foto: Robson Almeida

Niterói vai mostrar, mais uma vez, que a paixão pela cerveja também é um convite à convivência, à inovação, ao turismo e à economia criativa. Por iniciativa da Prefeitura de Niterói, a cidade estará representada por nove cervejarias artesanais no Mondial de la Bière 2025, que acontece de 11 a 14 de setembro, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro, palco de uma verdadeira festa da cerveja artesanal. Representando a cidade no stand da Prefeitura, estarão as marcas Malteca, Nói, Máfia, Masterpiece, Maldita, Fractal Brewery, Matisse, Belgarioca e Brewlab.

“Festivais como o Mondial de la Bière são fundamentais para impulsionar o ecossistema de negócios, movimentar a economia, valorizar a identidade cultural e posicionar Niterói como destino de experiências e inovação. Estamos no rumo certo ao abrir espaço para iniciativas que unem vocação econômica, talento local e desenvolvimento sustentável”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

O estande da Prefeitura contará com ativações especiais, distribuição de brindes e atendimento ao público sobre o selo Niterói Cervejeiro, que atesta a qualidade e a excelência da produção local. A cidade levará ao evento materiais promocionais, roteiros turísticos e produtos locais. A ação tem como objetivo fortalecer a imagem de Niterói como destino turístico estratégico no estado, estimulando parcerias, atraindo visitantes e fomentando negócios ligados ao setor.

O Mondial de la Bière Rio 2025, maior festival do segmento na América Latina, tem expectativa de mais de 50 mil visitantes e um investimento recorde em mídia 50% maior que a edição de 2024. É uma vitrine estratégica que conecta produtores, consumidores e investidores, ampliando a visibilidade da produção local.

“Serão marcas de diversos sabores e texturas. Uma boa oportunidade para quem é apreciador da cerveja artesanal valorizar as cervejarias da cidade, que a cada dia estão se aperfeiçoando mais. O Armazém 5 será o ponto de encontro para experimentar, descobrir e brindar com as cervejarias de Niterói. Entre rótulos variados, música ao vivo e muita energia, o festival é um convite para celebrar a criatividade, a inovação e a alegria de uma cidade que fermenta experiências únicas em cada copo”, explica o coordenador-geral de Eventos de Niterói, André Felipe Gagliano.

Para o presidente da Neltur, André Bento, Niterói se consolida, cada vez mais, como um importante polo de economia criativa e de turismo no estado do Rio de Janeiro.

“O crescimento do setor cervejeiro artesanal é um exemplo da diversificação da matriz econômica da cidade, apoiando empreendedores locais, estimulando a geração de emprego e renda, atraindo visitantes e impulsionando o turismo na cidade”, destaca Bento.

Selo de qualidade

Criado em 2017 pelo prefeito Rodrigo Neves, o programa Niterói Cervejeiro integra o plano estratégico Niterói Que Queremos (NQQ), alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aos princípios da agenda ESG, reforçando valores de sustentabilidade e responsabilidade social. Desde sua criação, o projeto se consolidou como um case de sucesso, impulsionando a expansão do setor e estimulando a instalação de fábricas, microcervejarias ciganas e bares especializados em diferentes regiões da cidade.

A cidade conta com o selo Niterói Cervejeiro, criado pela Prefeitura para estimular a abertura e valorizar as fábricas artesanais e brewpubs. O selo garante excelência, valoriza a produção local e incentiva negócios, turismo e novas experiências para o público apaixonado por cerveja artesanal.

Niterói tem 78 estabelecimentos ligados à produção e distribuição de cerveja artesanal, entre cervejarias, bares cervejeiros e feiras, segundo levantamento do Programa de Desenvolvimento dos Projetos Aplicados, convênio entre a Prefeitura e a Universidade Federal Fluminense (UFF). A cidade conta com sete fábricas de cerveja, quatro em processo de registro, 32 cervejarias ciganas, 19 bares cervejeiros, cinco associações cervejeiras, três startups de bebidas artesanais e dois coletivos cervejeiros. Esses estabelecimentos empregam, aproximadamente, 600 pessoas, entre postos de trabalho diretos e indiretos.