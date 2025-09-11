Queda de vigas de ferro de um caminhão dá 'nó' no trânsito na Ponte e Niterói

A queda de algumas vigas de ferro de um caminhão, na tarde desta quinta-feira (11), causaram transtornos na Ponte Rio-Niterói. O acidente aconteceu por volta das 17h, na altura do km 322, no sentido Rio de Janeiro.

Após a queda das peças na pista, três faixas precisaram ser interditadas. Isso acabou gerando retenções no acesso à ponte e também em vias de Niterói, como por exemplo a Alameda São Boaventura e a Avenida Jansen de Mello.

Profissionais da concessionária Ecovias Ponte foram até o local para fazer a limpeza e liberar a pista. Agentes da NitTrans também estiveram presentes para auxiliar na organização do tráfego em Niterói.

Segundo a Ecovias, todas as faixas já estão liberadas. Ainda há grande reflexos em todo trânsito atrapalhando o percurso. Nenhuma pessoa se feriu no acidente.