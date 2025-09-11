Disque Denúncia pede informações sobre homem acusado de descumprimento de medidas protetivas

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (11) um cartaz para auxiliar as investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Gleidson Gabriel Domingos de Lima Guimarães, de 25 anos, acusado de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Ele já é considerado um foragido da justiça.

A vítima manteve um relacionamento amoroso com o agressor por cerca de 1 ano, tendo o relacionamento se encerrado em dezembro de 2024, após ter sido fisicamente agredida, no qual foram solicitadas medidas protetivas. Segundo processo, a vítima estava saindo do hospital Moacir do Carmo, em uma motocicleta modelo Lander, quando Gleidson entrou na frente da motocicleta da vítima e tentou segurá-la pelo guidão e puxou uma bolsa que ela carregava, foi quando a vítima conseguiu se desviar do agressor. Neste momento ele efetuou dois disparos de arma de fogo, tendo um acertado o espelho retrovisor da motocicleta.

Um dia após o acontecido, quando ela estava em casa, no bairro Jardim Anhangá, Duque de Caxias, Gleidson entrou no imóvel usando a chave que possuía, e a ameaçando com os dizeres “se não ficar comigo, não ficará com ninguém pois irei te matar”, e ainda a ofendeu com os xingamentos. O agressor então desferiu um tapa no rosto da ex-companheira e a derrubou no chão, foi quando a vítima começou a gritar e ele fugiu.

Diante dos fatos, foi feito registro de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, em concurso com outros crimes, como Lesão Corporal provocada por socos, tapas e pontapés, bem como perseguição contra sua ex-companheira. O crime vem sendo praticado por seu ex -companheiro Gleidson Gabriel o qual no momento encontra-se com paradeiro incerto e desconhecido. O mesmo é usuário de drogas ilícitas, como cocaína e maconha”. Gleidson que possui uma passagem pelo sistema prisional no ano de 2024, pelo crime de ameaça, tendo a sua prisão revogada em fevereiro deste ano.

Leia também!

▸ Ambulante é preso no Rio por vender porção de camarão a R$ 400 para turistas chilenos



▸ Mulher grávida é assaltada no Mutuá, em São Gonçalo

Entretanto, diante dos fatos apresentados, foi expedido o mandado de prisão pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher pela Comarca de Duque de Caxias, com pedido de prisão preventiva pelos crime de ameaça, violência doméstica contra mulher, crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal decorrente de violência doméstica contra mulher.

Assim, a DEAM de Duque de Caxias, segue em diligências para prender o criminoso, e pede o apoio da população para denunciar a sua localização, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido