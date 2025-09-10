Familiares, amigos e políticos se despedem de empresário de Niterói em velório; "foi um excelente ser humano"

Bastante comoção marcou a despedida de amigos e familiares a André Bittencourt do Valle, empresário e professor de Niterói que morreu em um acidente de trânsito na última terça (09) e foi cremado em Pendotiba na tarde desta quarta (10). CEO de duas das cervejarias mais conhecidas da cidade - Masterpiece e Máfia -, André tinha 57 anos e deixou dois filhos: Mônica e Flávio Valle, que é vereador do Rio pelo PSD e conversou com nossa equipe sobre a memória deixada pelo pai.

"Além de um excelente pai, ele foi um excelente ser humano. Foi um excelente profissional em todo lugar onde esteve, seja como professor da FGV, seja como empreendedor. Sempre colocou os objetivos pessoais casados com objetivos de interesse da cidade, com interesses ambientais, com o interesse dos outros. As memórias que vão ficar são, principalmente, da união que ele fazia questão de promover, das tantas conexões que ele ajudou a criar. É isso que a gente como família leva de legado do meu pai para a cidade de Niterói", destacou o vereador.

Colega de partido de Flávio, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) esteve no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, para prestar homenagens a André. "Eu acho que só de ele ter botado no mundo e criado um filho como o Flávio já mostra muito da personalidade dele, né? Era um sujeito empreendedor, um professor universitário de enorme qualidade. Estamos todos muito tristes", disse o prefeito.

Além de Paes, outras lideranças do PSD, como o deputado federal Pedro Paulo e o Secretário de Educação do Rio Renan Ferreirinha, também estiveram no velório. Outra autoridade que prestou homenagens e lamentou a morte de André foi o deputado federal Altineu Côrtes (PL), que tem parentesco com a família do empresário e professor. "Vim de Brasília para estar nesse velório porque o André era família. Nós vínhamos da mesma família. É uma enorme tragédia, uma perda terrível", lamentou Altineu.

André estava voltando da cervejaria Masterpiece e indo para casa no momento do acidente. Ele estava em uma motocicleta e acabou colidindo com uma placa na altura da Avenida Acúrcio Torres, em Piratininga, de acordo com relatos iniciais. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas já chegou na unidade sem vida.

Um dos principais legados que André deixa é o trabalho à frente das cervejarias artesanais. Com a Masterpiece, o empresário criou o primeiro selo de cervejas sustentáveis da cidade. O ex-prefeito Axel Grael (PDT) conta que a ideia para a cervejaria nasceu a partir de um exercício realizado com alunos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na qual André atuava como professor e coordenador de cursos de gestão.

"Era um exercício que acabou virando a empresa. E realmente tudo era sustentável na cervejaria. Até a borra do levedo ele aproveitava: virava biscoito! Era uma coisa bem trabalhada desde a concepção. Já conhecia ele há anos, mas aproximei quando ele estava preparando a Masterpiece", relembra Grael.

Além da família, da cerveja e da educação, outra paixão marcante de André era o Fluminense, segundo relatos de amigos. Tricolor desde a juventude, ele era parceiro da torcida organizada niteroiense Flu Oceânica, que tinha a cervejaria Máfia como sede. Evelyn Menezes, presidente da Flu Oceânica, conta que André foi figura importante no crescimento da torcida, que foi reconhecida pela diretoria do clube como embaixada tricolor na região.

"Há duas semanas atrás, a FluTV esteve na Máfia, reconhecendo a Flu Oceânica oficialmente como uma embaixada do Fluminense. E o André teve a oportunidade de viver isso com a gente. Só que eu infelizmente não tive tempo de entregar esse certificado pra ele e entregamos hoje à família", explica Evelyn. Para a torcida, o apoio do empresário foi crucial para a consolidação da organizada em Niterói e para a criação de laços entre tricolores do município.

"Quando a gente fala de futebol, a gente sempre fala que não é só sobre o time. É sobre as pessoas, sobre o legado, sobre os laços. André era uma pessoa completamente humilde, uma pessoa especial de verdade. Vai fazer muita falta", conta Juliana Melo, que também faz parte da torcida.

André também era apaixonado por motocicletas e dezenas de amigos do motoclube Solidários estiveram no velório para se despedir do colega. "Era um cara generoso. É muito duro para a gente, nesse momento, ver os familiares que também são amigos passarem por esse momento de se despedir deum cara tão jovem, tão responsável. A gente pretende fazer muitas homenagens para ele ainda. Ele merece muito", conta Fabrício Lorde, colega de motoclube do empresário.