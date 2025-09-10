Niterói terá 'Festival de inverno', no Reserva Cultural, neste fim de semana

Neste fim de semana, Niterói começa a se despedir do inverno com um grande evento para toda a família, reunindo atrações musicais, moda, food trucks e espaço kids, tudo isso com entrada gratuita. É o Festival do Inverno de Niterói, realização da Associação de Trucks e Feirantes de Niterói (Atruf) com produção do Orla Gourmet, que acontece entre sexta-feira (12) e domingo (14), das 12h à 0h, no Reserva Cultural, no bairro de São Domingos. Somente na sexta-feira, primeiro dia do Festival, a abertura está prevista para as 16h.

No cardápio, como um festival de inverno sugere, vinho e massas, mas para quem, independente da temperatura, não abre mão de uma loura gelada ou do chope, essas opções também não vão faltar. Isso é só um pouco das muitas delícias que vão rechear os food trucks que estacionarão os três dias no Reserva para atender o público variado do evento.

O cardápio musical também foi pensado para agradar a diversos paladares. Escolha o que mais lhe agrada:

Sexta-feira (12)

18h – Edison Matos & Pife Jazz

20h - Os Imortais - Miriam Ruperti canta Rita Lee

22h - Os Imortais - Valério Araújo canta Cazuza

Sábado (13)

13h - Recreação crianças atípicas com apoio da CRIART

14h e 16h – Violúdico

18h - Demonstração do Da Carmine e Grupo Viva Nápole

19h e 21h - Blood Mary.

Domingo (14)

14h - Recreação crianças atípicas com apoio da CRIART

16h – Lekolé

18h – Sávio

19h e 21h - Banda Brasília

“Queremos que o Festival de Inverno seja uma celebração a Niterói e tudo o que ela tem de melhor. Reuniremos, dando o devido valor a marcas locais, chefs da cidade e empreendedores que têm a chance de mostrar seus produtos, além de shows musicais, em um ambiente acolhedor e vibrante. Niterói tem um perfil turístico e cultural muito forte, é uma cidade que atrai, movimenta e agrega. Realizar esse evento no Reserva Cultural é muito bom, porque o espaço tem estrutura, segurança e permite reunir diferentes públicos — desde famílias com crianças até amantes da boa música e da gastronomia”, afirma Rudy Benício Brandão, produtor cultural, integrante do grupo realizador do Festival de Inverno

Serviço

Festival de Inverno de Niterói

Local: Reserva Cultural (Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos)

Data: 12 a 14 de setembro

Horário: sexta-feira (12) - 16h à 0h

sábado e domingo - 12h à 0h

Entrada gratuita