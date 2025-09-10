Vento forte surpreende banhistas na Praia de Itacoatiara, em Niterói
Rajadas levantaram areia e forçaram frequentadores a deixar a praia
Banhistas que aproveitavam o dia de sol desta terça-feira (9), na Praia de Itacoatiara, em Niterói, foram surpreendidos por fortes rajadas de vento no início da tarde.
Com o aumento repentino da intensidade do vento, muitas pessoas precisaram deixar a faixa de areia às pressas. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um guarda-vidas, mostra o momento em que banhistas correm para proteger seus pertences e fugir da nuvem de areia levantada pela ventania.
O fenômeno ocorreu no mesmo dia em que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para eventos costeiros na região, com validade até as 23h59 desta terça-feira.