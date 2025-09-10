Prefeitura de Maricá inaugura farmácia com medicamentos voltados ao tratamento de doenças crônicas e raras

O CEAF é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante o acesso a medicamentos de alto custo e complexidade - Foto: Divulgação - Katito Carvalho

O CEAF é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante o acesso a medicamentos de alto custo e complexidade - Foto: Divulgação - Katito Carvalho

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, inaugurou nesta terça-feira (09/09) o polo da Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) no município. Localizado em São José do Imbassaí, o espaço é destinado a entrega de medicamentos voltados ao tratamento de doenças crônicas e raras.

O CEAF é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) que garante o acesso a medicamentos de alto custo e complexidade, utilizados no tratamento de enfermidades graves. Esses medicamentos são fornecidos conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, com financiamento compartilhado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Governo Federal.

Com a inauguração do polo em Maricá, os pacientes passam a ter mais proximidade e facilidade no acesso, sem necessidade de deslocamento para outros municípios. Atualmente, cerca de 500 moradores já estão cadastrados, além de aproximadamente 1.500 pacientes que antes eram atendidos em Niterói e agora serão transferidos para o atendimento em Maricá.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou o impacto da iniciativa para o bem-estar dos moradores. “Através desta entrega, a população contará com o acesso a vários componentes farmacêuticos em seus tratamentos. Este espaço vai melhorar a vida e a comodidade dos munícipes. Não será mais necessário se deslocar para outras cidades para conseguir medicamentos de custo elevado”, garantiu.

Ruan de Azevedo Silva, Subsecretário de Logística, Integração e Inovação Operacional da Secretaria Municipal de Saúde, pontuou o impacto da entrega para o cotidiano da assistência farmacêutica na cidade. “A assistência farmacêutica de Maricá e a população ganham muito com esse novo espaço. Maricá dá mais um passo na saúde pública e no fornecimento de medicamentos de alto valor para os moradores”, acrescentou.

Danielle dos Santos Victorino Guedes, coordenadora de Assistência Farmacêutica em Maricá, reforçou que o polo do CEAF na cidade fará a diferença na saúde da população. “O polo Maricá vem para facilitar o acesso dos pacientes. É fundamental para as pessoas durante seus tratamentos terem acesso aos medicamentos especializados. Aqui no novo espaço, mediante a agendamentos, os moradores vão encontrar seus remédios”, concluiu.

Atendimento no local

O atendimento no polo Maricá do CEAF será realizado de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo telefone (21) 99965-1166. Às sextas-feiras, o espaço funcionará apenas em caráter administrativo, sem atendimento ao público.

O espaço funciona na Rua Nelson Alves de Souza, s/n, em São José do Imbassaí, em local anexo ao prédio do Detran, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).