Despedida de jovem que teve ácido injetado na veia acontece nesta quarta-feira (10), em Maricá

Bruno morreu na última segunda-feira (8), após ser contaminado com ácido durante uma sessão de hemodiálise - Foto: Reprodução/redes sociais

O velório e sepultamento do corpo do jovem entregador Bruno Ventura, de 29 anos, que morreu na última segunda-feira (8) após 18 dias internado em estado grave na UTI do Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, em São Gonçalo, acontece nesta quarta-feira (10), a partir das 9h, em Maricá.

A família de Bruno chegou a abrir uma vaquinha virtual para que pudessem arrecadar fundos para arcar com o sepultamento. Porém, no início da tarde de terça-feira (9), Márcio Luiz, pai do jovem, informou que a clínica particular Nice Diálise, localizada em São Miguel, São Gonçalo [responsável pela contaminação], se ofereceu para arcar com os custos.

O jovem foi contaminado com ácido peracético – uma fórmula química comumente usada na limpeza de equipamentos e materiais médicos - enquanto realizava uma sessão de hemodiálise. O ácido estava presente na máquina utilizada no tratamento.

O velório está marcado para esta quarta-feira (10), às 9h, na Funerária e Floricultura Maricá, capela 4 - Rua Sua Soares de Souza, número 10. E o sepultamento será às 11h30, no Cemitério Municipal de Maricá, cidade onde Bruno residia. A informação foi confirmada pelo pai de Bruno.

Investigação do caso

Os pais de Bruno relataram à Polícia Civil que o diretor técnico da clínica Nice Diálise admitiu a falha e informou que resíduos do ácido estavam presentes na máquina utilizada na hemodiálise de Bruno.

O caso, que aconteceu na manhã do dia 20 de agosto, é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal por imperícia. Contudo, com a morte de Bruno, a tipificação do crime deverá ser alterada.

Conforme o boletim de ocorrência da 72ª DP (São Gonçalo), o ácido foi introduzido acidentalmente no organismo de Bruno. O erro teria ocorrido durante a troca da profissional responsável por atendê-lo. Segundo o boletim, o estabelecimento está com o certificado de regularidade vencido desde 28 de junho de 2025.

Bruno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado inconsciente para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, onde foi entubado e ficou em coma induzido na UTI por 18 dias.

O laudo médico da unidade de saúde confirmou a contaminação e apontou hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória aguda como consequências do episódio.

De acordo com o delegado Fábio Luiz Souza, titular da 72ª DP (São Gonçalo), a investigação sobre o caso está na reta final. O delegado informou que quase todas as pessoas da clínica - envolvidas no procedimento - já foram ouvidas.