Caixa Mágica promove ação social movimento sem tela

No sábado (20), o Instituto Beneficente Caixa Mágica promove a ação social Movimento sem Tela, em Piratininga, Niterói. Das 9h30 às 13h, na Avenida Celso Kelly, 150, no campo de futebol da Rua 12, serão estimuladas e praticadas inúmeras brincadeiras envolvendo crianças, adolescentes e adultos. O objetivo é estimular brincadeiras infantis onde os pais também possam brincar com os filhos criando memórias afetivas. Será uma manhã inteira de futebol, amarelinha, bambolê, ioiô, bambolê, quebra-cabeça, dominó, pião, jogo de dama, de xadrez, de botão.

Segundo a presidente do Instituto Caixa Mágica, Leidemar Carias de Almeida, informa que o evento é gratuito e vai oferecer diversas atividades, inclusive, haverá corte de cabelo gratuito. "A ideia é criar uma atmosfera leve e positiva que possa habitar a memória afetiva de todos que estiverem participando. Queremos oferecer lanche coletivo, mas precisamos de doações para fazer cachorro quente, bolo, pipoca, sucos. Aceitamos também doações de jogos e de brinquedos em bom estado de conservação", destaca Leidemar Carias.

A presidente conta que o Instituto Caixa Mágica está batalhando para construir a sede própria. "O espaço físico já temos, mas precisamos de pedreiros voluntários e de doações de material de construção, de fogão, microondas, pratos, talheres, cafeteira, quadro negro, giz, lápis, lápis de cor, livros, carteira escolar. Nossa ideia é oferecer ainda reforço escolar no contraturno das aulas", destaca Leidemar.

Leidemar Carias explica que o compromisso é fazer uma sociedade mais justa e acolhedora comprometida com a dignidade de todas as pessoas. "O propósito é oferecer oportunidades de desenvolvimento integral, expressão criativa e integração social para crianças e adolescentes da comunidade, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e para o fortalecimento do tecido social local e valorização humana defendendo a conscientização da discriminação racial", conclui Leidemar.

Serviço:

Ação social movimento sem tela

Dia: 20 de setembro

Local: Avenida Celso Kelly, 150, no campo de futebol da Rua 12

Horário: 9h30 às 13h

@caixamagicaprojeto