‘Encontro Acústico’ com Enzo Yuki e Yuri Corbal no Dolores Club estreia nesta sexta-feira (12)

Os artistas Enzo Yuki e Yuri Corbal, ambos com carreiras solo em ascensão, se unem nesse show especial - Foto: Divulgação

"Enzo Yuki & Yuri Corbal: Encontro Acústico" é um espetáculo que celebra o melhor da nova MPB em sua forma mais pura e intimista e terá sua estreia na próxima sexta-feira, dia 12 de setembro, às 20 horas, no Dolores Club, anexo ao Rio Scenarium, casa que vem se consolidando como referência para tantos novos nomes da nova cena autoral da música brasileira.

Os artistas Enzo Yuki e Yuri Corbal, de Niterói, ambos com carreiras solo em ascensão, se unem nesse show especial para apresentar versões acústicas e cruas de suas composições autorais e releituras, explorando a essência de cada canção de maneira única e acolhedora.

Yuri Corbal é cantor, compositor e produtor musical. Com referências que vão de Belchior a John Mayer, Yuri traz uma identidade própria à cena da nova MPB, com canções que valorizam seus versos e arranjos, e falam de um jeito particular sobre suas relações e sua forma de enxergar o mundo.

Natural de Niterói, Enzo Yuki é cantor, compositor e produtor musical. Suas músicas falam sobre as desilusões amorosas de quem está descobrindo o amor e a si mesmo, retratando de forma intensa e livre de amarras a melancolia, a paixão e uma ponta de otimismo. Influenciado pela MPB, Rock e Pop, Enzo mistura esses elementos em suas canções de forma autêntica, criando um som que transita entre a tradição e a modernidade, sempre com sua essência.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e nas bilheterias do Dolores Club, que disponibiliza aos clientes guichês automáticos e modernos de autoatendimento, sem cobrança de taxas, próximos à calçada, na frente ao acesso do Rio Scenarium.

ENZO YUKI & YURI CORBAL: ENCONTRO ACÚSTICO

Dolores Club (anexo ao Rio Scenarium)

Rua do Lavradio, 10, Centro – Lapa

Classificação 18 anos – menores somente acompanhados dos responsáveis

Ingressos: R$ 60, R$ 30 (meia) e R$ 40 (solidário/promocional)

Link Sympla venda: https://bileto.sympla.com.br/event/108724