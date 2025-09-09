Clube faz concurso para nova área de lazer em Niterói

O Clube Central e o IAB RJ estão promovendo um concurso nacional de arquitetura para o projeto do novo terraço do clube da Praia de Icaraí, com piscina e espaços gourmet de frente para o visual da Baía de Guanabara. Um grupo de candidatos participou de uma visita técnica ao clube, na segunda-feira​ (8), para conhecer o espaço, que está sem uso​, no sexto andar. As inscrições podem ser feitas até 19 de setembro, com direito a prêmios e divulgação dos trabalhos do concurso, que é organizado pelo Núcleo Leste Metropolitano do IAB RJ.

“Mais do que buscar um projeto arquitetônico, a iniciativa simboliza o futuro do Central, um clube de tradição, que se reinventa e se torna cada vez mais um espaço admirado em Niterói. Com uma sede moderna, ele é sinônimo de resistência e se consolida como um dos clubes mais charmosos e imponentes da cidade e do país”, diz o presidente do Central, Fernando Tinoco.

A presidente do IAB RJ, Marcela Marques Abla, destaca o caráter inovador da iniciativa. “Esse é um exemplo pioneiro, que certamente será inspiração para outros clubes do Brasil. O Central terá um terraço projetado de forma democrática e participativa, atendendo às expectativas da instituição e de seus associados.”

No site concursoclubecentral.org.br, os candidatos têm informações sobre o edital e o espaço. O presidente do Núcleo Leste Metropolitano do IAB RJ, Augusto Cesar Alves, e o coordenador do concurso, Luis Valverde, contam que o site tem informações e um tour virtual pelo Central para os que forem se inscrever possam elaborar ideias sobre o novo terraço. O prazo final para a entrega das propostas é 3 de outubro.