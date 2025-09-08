Morre a cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

O grande auge da carreira da cantora foi vivido nos anos 80, década em que lançou os álbuns "Só nos resta viver" (1980), "Escândalo!" (1981), "A vida é mesmo assim" (1984) e "Eu desatino" (1985 - Foto: Reprodução

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos de idade. Ela sofreu uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico e estava internada desde julho, no Hospital Silvestre, que fica na Zona Sul do Rio. Na ocasião, a cantora passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão.

Antes disso, Angela já tinha usado as redes sociais para pedir ajuda financeira, afirmando que estava passando por um problema de saúde. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês".

Nascida no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves ganhou o apelido de Ro Ro ainda na infância, devido a voz rouca e grave. Começou a carreira na década de 1970, com uma participação no álbum "Transa", de Caetano Veloso.

Quando ainda se apresentava em casas noturnas, foi descoberta pela gravadora Polygram/Polydor (atual Universal Music), e contratada. Seu primeiro álbum, que levou seu nome, foi lançado em 1979, já emplacando grandes sucessos de sua carreira como "Gota de sangue", "Balada da arrasada", "Agito e uso", "Tola foi você" e "Amor, meu grande amor".

O grande auge da carreira da cantora foi vivido nos anos 80, década em que lançou os álbuns "Só nos resta viver" (1980), "Escândalo!" (1981), "A vida é mesmo assim" (1984) e "Eu desatino" (1985). O último trabalho musical lançado por Angela foi o álbum "Selvagem", de 2017.