Travis Scoot expulsa famosos brasileiros de backstage

A passagem marcante do rapper Travis Scott no festival The Town deixará fortes recordações para os fãs, mas alguns famosos não terão a mesma alegria ao lembrar das ações do artista após o show. Com o fim da apresentação, o artista e outros famosos brasileiros partiram para o after party, organizado por João Silva, mas o que era para ser uma festa se tornou um barraco, com artistas sendo supostamente expulsos do backstage por Travis Scott.

De acordo com o relato da cantora e influenciadora Dani Russo, alguns dos famosos expulsos pelo rapper, além dela, estão Fiuk e Benício Huck, filho do apresentador Luciano Huck.

“Gente, ontem eu tava no after do Travis Scott e eu pude ver de perto quão esse cara é chucro, mala, gente, vocês não têm noção”, contou Dani em seus stories. “Por que que brasileiro dá moral pra gringo que não dá moral pra nós?” perguntou Dani, visivelmente irritada com a situação.

Ainda segundo a famosa, desde o início da festa o clima era tenso nos bastidores. “Não dá um sorriso, não tira uma foto… vocês nem sabem o que aconteceu ontem no backstage”, contou. Ela contou que presenciou algumas pessoas tentando presentear o rapper e sendo totalmente ignoradas: “Ele fazia assim: fo*-se”

Dani também contou que os seguranças de Travis Scott utilizavam laser nas câmeras das pessoas com o objetivo de impedir gravações. Entretanto, ela disse que o pior ainda iria acontecer.

“A parte que eu mais fiquei de cara foi quando o próprio Travis Scott desceu do palco e veio expulsando todo mundo que estava no backstage. Eu tava lá, Fiuk estava do meu lado, teve uma hora que até o filho do Luciano Huck estava preso com a gente lá.”

A cantora disse que o rapper gritava “Go, go, go!” e não queria que as pessoas apenas se afastassem, queria que todos saíssem do local imediatamente. A confusão piorou quando alguém, que ela não soube informar se era o próprio rapper ou algum segurança, que entrou no carro do artista e começou a dar ré em direção às pessoas, buzinando e obrigando a evacuação total do lugar.

“Eu não sei se foi o próprio Travis que entrou no carro ou se foi o segurança dele. Eles entraram no carro e começaram a dar ré em nossa direção, buzinando, para todo mundo sair, até que começaram a nos evacuar”, disse. Dani ainda contou que ficou trancada dentro de uma sala junto com outros famosos por cerca de 15 minutos, até que o rapper fosse embora.