Justiça do Rio mantém condenação de rapper gonçalense em caso envolvendo pitbulls

O rapper gonçalense Flávio César Costa de Castro, conhecido como Orochi, teve o pedido de habeas corpus negado por unanimidade pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) após ser condenado pelo IX Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca por deixar seus cachorros da raça pitbull soltos e sem os cuidados necessários, permitindo que escapassem de sua residência, no dia 5 de outubro de 2020, sem focinheira ou enforcador.

O artista foi acusado de colocar em risco a integridade física de outra pessoa, que sofreu lesões enquanto passeava com seus dois cães da raça labrador. A vítima foi surpreendida pelos pitbulls, que avançaram e morderam um dos labradores no pescoço. No momento do ataque, a vítima ainda tentou desvencilhar os cães, o que teria ocasionado a lesão.

A pena fixada foi de 82 dias de prisão simples, posteriormente substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, com carga horária de oito horas semanais.