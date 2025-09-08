Vigilante desaparece ao sair do trabalho em Niterói

O vigilante Paulo Wagner Gomes da Silva, saiu do trabalho por volta das 15h do dia 2 de setembro - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

O vigilante Paulo Wagner Gomes da Silva, saiu do trabalho por volta das 15h do dia 2 de setembro - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Desaparecido há quase uma semana, o vigilante Paulo Wagner Gomes da Silva, de 36 anos, foi visto pela última vez após sair do trabalho em Niterói, no dia 2 de setembro. Desde então, familiares fazem buscas e aguardam informações, enquanto o caso é investigado pelo Setor de Descobertas e Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)."

Segundo a família, Paulo saiu do trabalho por volta das 15h do dia 2 de setembro e deveria seguir para casa, no bairro Jóquei Clube, em São Gonçalo. No entanto, ele não chegou e parou de responder mensagens e atender ligações, o que preocupou imediatamente a esposa e os familiares.

Leia também:

Homem é preso ao furtar pacotes de lenço umedecido dentro de estabelecimento em Icaraí; Vídeo

Justiça do Rio mantém condenação de rapper gonçalense em caso envolvendo pitbulls

“Ele foi trabalhar no dia 1º. No dia 2, ele saiu de seu plantão normalmente, mas não chegou em casa no mesmo dia. Desde então, já ficamos preocupados e notamos que alguma coisa estava errada, pois ele não voltou para o trabalho e nem chegou em casa. Ele manteve contato com a esposa até por volta das 15h da tarde (do dia 2), quando deixou de responder mensagens e atender ligações”, contou o irmão Paulo Roberto, de 33 anos.



A família já realizou buscas em hospitais, delegacias e outros locais da região, mas até o momento não obteve nenhuma pista do paradeiro de Paulo. Ele não apresentava problemas de saúde ou dificuldades pessoais e, no momento do desaparecimento, usava uniforme azul da empresa, com calça e blusa.

O vigilante dirigia um carro Fiat Palio preto, quatro portas, também desaparecido. Ele levava os documentos apenas no celular e não possui tatuagens ou sinais que facilitem sua identificação.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Paulo Wagner Gomes da Silva pode entrar em contato com os números: (21) 98269-1637 ou (21) 98093-9516 – ambos do irmão Paulo Roberto.