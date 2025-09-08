UniRio cancela aulas na Urca após a vazamento de gás no restaurante universitário
A medida, anunciada nas redes sociais da instituição de ensino, foi tomada pela impossibilidade de oferecer almoço nesta segunda-feira (8)
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) suspendeu as aulas desta segunda-feira (8), no campus da Urca, na Zona Sul, depois de ter sido detectado, no sábado (6), um vazamento de gás no restaurante universitário (RU).
A medida, anunciada nas redes sociais da instituição de ensino, foi tomada pela impossibilidade de oferecer almoço nesta segunda.
Ainda de acordo com o texto, a suspensão das aulas é válida apenas para o turno da manhã e da tarde.
Entretanto, outros campi da universidade, atividades administrativas e eventos na Urca, não serão afetados pela medida.
A oferta do jantar no RU e aulas no período da noite, serão comunicadas ao longo da tarde, após a confirmação sobre a situação do gás.
O comunicado, informou também que, assim que a instituição tomou ciência do ocorrido, a Naturgy foi acionada e fechou a saída de gás, para que na manhã desta segunda-feira, a situação seja avaliada e reparada.