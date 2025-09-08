Lotofácil da independência: Aposta de Niterói está entre as ganhadoras do prêmio de R$ 4,2 milhões

O prêmio para cada aposta vencedora é R$ 4.293.824 - Foto: Divulgação/Caixa

O concurso número 3.480 da Lotofácil da Independência, realizado no último sábado (6) em São Paulo, teve 54 apostas que acertaram os 15 números sorteados: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.

O prêmio para cada aposta vencedora é R$ 4.293.824.

Quatro sortudos são do estado do Rio de Janeiro, entre eles um de Niterói. Nenhum vencedor é de Santa Catarina.

O concurso também premiou 9.661 apostas que acertaram 14 números com o valor de R$ 2.008. Mais de 300 mil apostas acertaram 13 números sorteados e vão receber R$ 35.

Confira de onde são as apostas vencedoras da Lotofacil da Independência 2025:

- Salvador/BA: Loteria Shopping Cajazeiras – Bolão – R$4.293.824,70

- Fortaleza/CE: Loteria J. Nobre – Simples – R$4.293.824,84

- Juazeiro do Norte/CE: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Brasilia/DF: Loteria L-Norte – Bolão – R$4.293.824,00

- Brasilia/DF: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Brasilia/DF: Loterica Show De Bola – Bolão – R$4.293.824,50

- Brasilia/DF: Marangon Loterias – Simples – R$4.293.824,84

- Serra/ES: Loteria Jacaraipe – Simples – R$4.293.824,84

- Vitoria/ES: Lane Loteria – Bolão – R$4.293.824,84

- Goiania/GO: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Piracanjuba/GO: Caminho Da Sorte Loterias – Bolão – R$4.293.824,73

- Sao Luis/MA: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Campo Grande/MS: Loterica Da Fortuna – Bolão – R$4.293.824,76

- Ananindeua/PA: Centro Lotrico Zebrao – Simples – R$4.293.824,84

- Belem/PA: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Parauapebas/PA: Loterica Carajas – Bolão – R$4.293.824,70

- Conceicao/PB: Vale Da Sorte – Bolão – R$4.293.824,75

- Joao Pessoa/PB: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Olinda/PE: Loteria Jardim Atlantico – Bolão – R$4.293.824,40

- Petrolina/PE: Ouro Do Vale – Simples – R$4.293.824,84

- Curitiba/PR: Fenix Loterias – Bolão – R$4.293.824,00

- Curitiba/PR: Loterica Dia D – Bolão – R$4.293.824,58

- Engenheiro Beltrao/PR: Loterica Beltrao – Bolão – R$4.293.824,64

- Londrina/PR: Loterica Catuai – Simples – R$4.293.824,84

- Toledo/PR: Nipo Loterias – Bolão – R$4.293.824,82

- Angra Dos Reis/RJ: Rota Da Sorte – Simples – R$4.293.824,84 -

- Niterói/RJ: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Rio De Janeiro/RJ: Sortex – Bolão – R$4.293.824,26

- São Pedro Da Aldeia/RJ: Loteria Clima De Sorte – Simples – R$4.293.824,84

- Natal/RN: Loteria Pe Quente Alecrim – Bolão – R$4.293.824,80

- Natal/RN: Loterias Ponto Da Sorte – Bolão – R$4.293.824,30

- Porto Velho/RO: Loterica Samir – Bolão – R$4.293.824,75

- Canoas/RS: Loterica Metropolitana – Bolão – R$4.293.824,82

- Americana/SP: Loterias Em Canais Eletronicos – Simples – R$4.293.824,84

- Aruja/SP: Loterica Aruja – Simples – R$4.293.824,84

- Campinas/SP: Loterica Paulistao – Bolão – R$4.293.824,70

- Capão Bonito/SP: Loterica Capao Bonito – Simples – R$4.293.824,84

- Itapecerica Da Serra/SP: Jacira Loterica Ltda – Simples – R$4.293.824,84

- Itapecerica Da Serra/SP: Valo Loterica Ltda – Bolão – R$4.293.824,50

- Jundiaí/SP: Jundiai Da Sorte Loterias – Eloy Chaves – Bolão – R$4.293.824,70

- Jundiaí/SP: Lago Azul Loterias – Bolão – R$4.293.824,50

- Osasco/SP: Loterica Fabri – Bolão – R$4.293.824,68

- Osasco/SP: To Loterias Ltda Me – Bolão – R$4.293.824,00

- São Bernardo Do Campo/SP: Eldorado Loterias – Simples – R$4.293.824,84

- São Jose Do Rio Preto/SP: Loterica Rei Midas – Bolão – R$4.293.824,80

- São Jose Dos Campos/SP: Loterica Sorte Do Bosque – Bolão – R$4.293.824,80

- São Paulo/SP: Aposta Loterica – Simples – R$4.293.824,84

- São Paulo/SP: Cantinho Da Sorte Loteria P Lopes Ltda – Bolão – R$4.293.824,84

- São Paulo/SP: Grande Premio – Simples – R$4.293.824,84

- São Paulo/SP: Legal Loterias – Bolão – R$4.293.824,50

- São Paulo/SP: Loterica Carlos Sampaio Mmc – Simples – R$4.293.824,84

- São Paulo/SP: Loterica Jd Angela – Simples – R$4.293.824,84

- São Paulo/SP: Loterica Mateo Bei – Bolão – R$4.293.824,80

- São Paulo/SP: Loterica Pamplona Ltda – Bolão – R$4.293.824,73

Mega-sena

Já o sorteio 2.911 da Mega-sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o concurso que será sorteado na próxima terça-feira (9).

As dezenas sorteadas ontem foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

Setenta e sete apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e recebem o prêmio de R$ 30.684.