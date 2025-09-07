Niterói celebra 7 de Setembro com desfile cívico-militar no Centro

Aconteceu neste domingo (07) o tradicional desfile cívico-militar de Sete de Setembro em Niterói para comemorar a Independência do Brasil. O prefeito Rodrigo Neves esteve presente para prestigiar o evento e acompanhou a passagem de diversos grupos ligados às Forças Armadas brasileiras que têm base na cidade.

Além do desfile militar, Corpo de Bombeiros, escoteiros, escolas públicas e privadas e a frota da Nittrans atravessaram a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, sob aplausos do público.

“Hoje celebramos a independência do Brasil com o tradicional desfile cívico-militar no Centro de Niterói, o maior em participação das escolas e instituições e em participação do povo nos últimos anos. Foi emocionante ver as pessoas e famílias reunidas para acompanhar de perto as apresentações das Forças Armadas, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, da Guarda Mirim e das escolas das redes municipal, estadual e privada de Educação. Viva o Brasil! Vamos juntos na construção de um país soberano, democrático e justo”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Antes do desfile, o prefeito participou da cerimônia de hasteamento das bandeiras. Rodrigo Neves hasteou a bandeira do município. Após a execução do hino nacional, ele se dirigiu ao palanque montado em frente à Câmara Municipal e se posicionou ao lado do general de brigada Alexander de Sá Vilela; do tenente Sylvio Siqueira, herói nacional que lutou na Segunda Guerra Mundial; e do presidente da Câmara de Vereadores de Niterói, Milton Cal.

Também estiveram presentes no palanque representantes do Exército, o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas; a secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício; a presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello; além de vereadores.