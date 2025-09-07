Tradicional desfile cívico reúne milhares em Santa Izabel, São Gonçalo

Milhares de pessoas se reuniram, neste domingo (7), para assistir ao tradicional desfile cívico de 7 de Setembro, no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo. A celebração reuniu 15 escolas municipais, creches conveniadas, Bombeiro Mirim e agricultores da região, comemorando os 203 anos da Independência do Brasil. O evento contou com a presença do prefeito, Capitão Nelson, da primeira-dama Marinete Ruas, do vice-prefeito João Ventura, secretários e vereadores da cidade.

“O desfile é uma tradição muito importante para a comunidade de Santa Izabel. As secretarias envolvidas prepararam tudo com muita organização para que as escolas da região pudessem mostrar o trabalho e exaltar o orgulho de morar e estudar no bairro”, afirmou o prefeito.

A organização do desfile contou com a participação das secretarias municipais de Esporte e Lazer, Educação, Comunicação Social, Saúde e Defesa Civil, Conservação, Meio Ambiente e Transportes, Agricultura e Pesca e apoio dos agentes do 7º Batalhão e da Guarda Municipal. A concessionária Águas do Rio distribuiu água aos participantes do desfile.

“Essa tradição foi resgatada pelo prefeito Capitão Nelson em 2023 e, desde então, todo ano Santa Izabel voltou a ter essa grande festa. O desfile de 7 de setembro é muito esperado por toda a comunidade, que traz sempre temas importantes”, disse o vice-prefeito João Ventura.

Rosilane da Silva, de 48 anos, prestigia o desfile todo ano. “No ano passado eu vim prestigiar a minha filha e esse ano vim ver o neto Bryan, de 5 anos. É o evento mais esperado do ano. O meu neto é autista e estar aqui vendo ele desfilar é muito especial para mim, estou com o coração feliz”, contou.

No dia 22 de setembro, será a vez de comemorar os 135 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo, com o também tradicional desfile cívico-militar, que conta com apresentações de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciais, entidades representativas da sociedade civil, de ensino e de saúde, no Centro da cidade.