Peça de teatro "A Diretora é Uma Comédia" volta à São Gonçalo

A peça "A Diretora é Uma Comédia" terá apresentação no Espaço Cultural Panorama neste sábado (6), às 20h. Quando o ator e professor Diogo Bonfim criou a personagem Margareth Pinto, não imaginava que sua diretora faria tanto sucesso entre os docentes. Já se vão mais de três anos desde a primeira apresentação, sempre com casa cheia e risada garantida.

A personagem também virou febre entre os famosos, várias celebridades já foram assistir e fizeram questão de registrar o momento, entre elas: Isadora Ribeiro (atriz), Babi Xavier (atriz e apresentadora), Robson Caetano (medalhista olímpico), Marcos Oliveira (o eterno Beiçola), Nina de Pádua (atriz), Marcinho Vai Que Cola (A Praça é Nossa), Sol Vega (Ex-BBB), Inês Galvão (atriz), Narjara Turetta (atriz).

Mas quem é a diretora Margareth Pinto?

Margareth Pinto é uma desequilibrada diretora, que tenta controlar a vida dos professores dentro e fora de sua escola. Adora afirmar que possui muitos anos dedicados a educação, e por isso, merece o respeito e atenção de todos. Após o retorno de suas férias, ela decide reunir o corpo docente para uma grande reunião afirmando que precisa corrigir muitas coisas dentro da unidade escolar.

O espetáculo aborda o cotidiano de uma escola. Desde o comportamento dos alunos, até a prática de ensino dos professores, e tudo com muito bom humor! E claro, alerta também, sobre a valorização dos profissionais da área da educação. Margareth Pinto diverte e emociona quem está na plateia. Mostrando o quão é importante a educação, tanto para os profissionais de ensino, como para as próprias famílias dos discentes.

O Projeto:

“A Diretora é Uma Comédia” é um espetáculo teatral idealizado pelo ator, autor, professor e humorista Diogo Bonfim durante o período de isolamento social, causado pela pandemia coronavírus. Inicialmente, surge como a “Live da Diretora - no Instagram”, reunindo profissionais da educação de todo o país. Foram quase 2 anos de lives semanais, colecionando momentos irreverentes e muita risada. Em 12/05/2022, com a retomada das atividades presenciais, a live ganha uma montagem teatral inédita, virando febre entre os profissionais da área de educação e reunindo mais de 6 mil seguidores no perfil oficial da peça no Instagram.

Sobre Diogo Bonfim:

Ator, humorista, comunicador e professor. Diogo Bonfim se destaca nas redes sociais, na TV e no teatro com seus inúmeros personagens cômicos. Durante o período de isolamento social, na pandemia de 2020, ele realizou mais de 400 lives, ganhando o título de “Rei das Lives” entrevistando famosos de várias áreas, entre eles: Nívea Maria (atriz), Paulo Betti (ator), Byafra (cantor), Daniela Escobar (atriz), Andrea Sorvetão (ex-Paquita), Milton Cunha (carnavalesco), Sylvette Montilla (atriz), Solange Castro Neves (autora de “A Viagem”), Rosane Gofmann (atriz). Além de interpretar a hilária diretora Margareth Pinto, Bonfim também é conhecido por imitar a vidente Márcia Sensitiva, a socialite Narcisa Tamborindeguy e o carnavalesco Milton Cunha. Imitações que ganharam espaço na TV e viralizaram na internet.

O Espaço Cultural Panorama fica na Rua Odete São Paio, 151.