Cristo Redentor será iluminado em verde e receberá projeção especial em homenagem aos médicos-veterinários

O monumento ao Cristo Redentor, símbolo do Brasil, ganhará um tom especial na noite dessa segunda-feira, 8 de setembro, véspera do Dia do Médico-Veterinário. A partir das 20h30 será realizada uma cerimônia com Bênção aos profissionais, que culminará no monumento iluminado em verde em homenagem a eles, que exercem papel essencial para a saúde pública, o bem-estar animal e a proteção do meio ambiente.

A iniciativa, promovida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, contará pela primeira vez com uma projeção no monumento, que destacará os diversos campos de atuação dos médicos-veterinários. A ação integra a campanha nacional #OrgulhoDeSerMedicoVeterinario, ressaltando a importância desses profissionais no conceito de Saúde Única, que conecta saúde humana, animal e ambiental.

O presidente do CRMV-RJ, Diogo Alves, idealizador do projeto, destaca que, quando se fala em médicos-veterinários, não se trata apenas de quem cuida de animais de companhia. Esses profissionais são fundamentais para a sociedade em diferentes frentes: da segurança dos alimentos ao combate às zoonoses, da saúde pública ao agronegócio sustentável.

“Os médicos-veterinários são peças-chave para o Conceito de Uma Só Saúde. Eles são responsáveis não apenas por tratar e salvar vidas animais, mas também por garantir a segurança dos alimentos, controlar zoonoses, e atuar em emergências de saúde pública. Seja desenvolvendo vacinas, participando de resgates em desastres naturais, ou assegurando práticas sustentáveis na pecuária e no agronegócio, esses profissionais estão na linha de frente da proteção da vida em todas as suas formas. A iniciativa busca também inspirar a sociedade a refletir sobre a importância de sua atuação em um mundo cada vez mais consciente da necessidade de equilíbrio e cuidado entre todos os seres vivos. Essa homenagem não é meramente um evento, ele simboliza a relevância da Medicina Veterinária para a vida em todas as suas formas”, afirma.

Outro marco da noite será a assinatura inédita do CRMV-RJ com a Organização das Nações Unidas (ONU) para fazer parte do Pacto Global, tornando o CRMV-RJ o primeiro conselho de Medicina Veterinária do país a aderir à maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, ressaltando seu papel de vanguarda. Criado em 2000, o pacto reúne empresas e organizações comprometidas em alinhar suas práticas a dez princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, além de contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A cerimônia contará ainda com a presença da diretoria do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), além de autoridades políticas, como deputados federais e estaduais, autores de projetos em parceria com o CRMV-RJ que visam instituir o Exame de Habilitação Profissional em Medicina Veterinária, garantir descanso digno aos profissionais e regulamentar a carteira de registro profissional; o Instituto Médico-Legal Veterinário no estado e que exigem a presença de médico-veterinário em supermercados. O reconhecimento do CRMV-RJ a esses parlamentares reforça a importância da atuação política na valorização da Medicina Veterinária como profissão essencial para a saúde pública.

Do campo à mesa, médicos-veterinários são fundamentais em toda a cadeia alimentar.

SERVIÇO:

Cerimônia e Iluminação do monumento ao Cristo Redentor em homenagem ao Dia do Médico-Veterinário

Data: 8 de setembro de 2024

Horário: A partir das 20h30

Local: Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor – Rio de Janeiro/RJ