São Gonçalo abre vacinação contra covid-19 para toda a população

Quem tiver mais de seis meses de idade pode receber o imunizante

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de setembro de 2025 - 17:20
O impedimento para a vacinação é se o gonçalense estiver com coronavírus ou febre
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo abre a vacinação contra o coronavírus para todos os gonçalenses com mais de seis meses a partir desta sexta-feira (5). A vacina está disponível em 78 unidades de saúde. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.

As vacinas podem ser aplicadas com todos os outros imunizantes. O impedimento para a vacinação é se o gonçalense estiver com coronavírus ou febre. Após a infecção por covid-19, o intervalo para a vacinação é de quatro semanas. Para a vacinação é necessário apresentar cartão do SUS e caderneta de vacina com as doses anteriores.

As crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; grávidas e idosos com mais de 60 anos já entraram para o Calendário Nacional de Vacinação e fazem a imunização contra o coronavírus como rotina. Eles devem levar a caderneta de vacinação aos postos de saúde para avaliação e manutenção das doses dentro dos intervalos específicos para cada público. 

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

  • 2 – USF Jardim Catarina I
  • 3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
  • 4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
  • 5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
  • 6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
  • 7 – PAM Coelho
  • 8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
  • 9 – USF David Capistrano, Itaúna
  • 10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
  • 11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
  • 12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
  • 13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia
  • 14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
  • 15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
  • 16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
  • 17 – USF Anaia
  • 18 – USF Ana Nery, Gradim
  • 19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
  • 20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
  • 21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
  • 22 – USF Altair da Silva, Mutuá
  • 23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
  • 24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
  • 25 – USF Juarez Antunes, Laranjal
  • 26 – USF Irmã Dulce, Trindade
  • 27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
  • 28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
  • 29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
  • 30 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
  • 31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
  • 32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
  • 33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
  • 34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
  • 35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
  • 36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
  • 37 – PAM Neves
  • 38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
  • 39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
  • 40 – USF Quinta Dom Ricardo
  • 41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
  • 42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
  • 43 – USF Almerinda
  • 44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
  • 45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
  • 46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
  • 47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
  • 48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
  • 49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
  • 50 – USF Água Mineral
  • 51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
  • 52 – USF Portão do Rosa
  • 53 – USF Aníbal Porto, Monjolos
  • 54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
  • 55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
  • 56 – USF Itaúna
  • 57– USF Victor Chimelly, Paiva
  • 58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
  • 59 – USF Armando Leão, Morro do Castro
  • 60 – USF Bandeirantes
  • 61 – USF Santa Luzia
  • 62 – USF Lagoinha
  • 63 – USF Zé Garoto
  • 64 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
  • 65 – USF Vila Candoza
  • 66 – USF Emílio Ribas, Barracão
  • 67 – USF Manoel de Abreu, Sacramento
  • 68 – USF Cândido Rondon, Capote
  • 69 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
  • 70 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros
  • 71 – USF Leôncio Correia, Fazenda dos Mineiros
  • 72 – USF Mutuaguaçu
  • 73 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
  • 74 – USF João Goulart, Jardim Catarina
  • 75 – USF Marambaia
  • 76 – USF Vista Alegre
  • 77 – USF Apolo III
  • 78 – USF Waldemar Costa, Jardim Miriambi

