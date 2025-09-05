São Gonçalo abre vacinação contra covid-19 para toda a população

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo abre a vacinação contra o coronavírus para todos os gonçalenses com mais de seis meses a partir desta sexta-feira (5). A vacina está disponível em 78 unidades de saúde. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.

As vacinas podem ser aplicadas com todos os outros imunizantes. O impedimento para a vacinação é se o gonçalense estiver com coronavírus ou febre. Após a infecção por covid-19, o intervalo para a vacinação é de quatro semanas. Para a vacinação é necessário apresentar cartão do SUS e caderneta de vacina com as doses anteriores.

As crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; grávidas e idosos com mais de 60 anos já entraram para o Calendário Nacional de Vacinação e fazem a imunização contra o coronavírus como rotina. Eles devem levar a caderneta de vacinação aos postos de saúde para avaliação e manutenção das doses dentro dos intervalos específicos para cada público.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa