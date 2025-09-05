São Gonçalo abre vacinação contra covid-19 para toda a população
Quem tiver mais de seis meses de idade pode receber o imunizante
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo abre a vacinação contra o coronavírus para todos os gonçalenses com mais de seis meses a partir desta sexta-feira (5). A vacina está disponível em 78 unidades de saúde. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.
As vacinas podem ser aplicadas com todos os outros imunizantes. O impedimento para a vacinação é se o gonçalense estiver com coronavírus ou febre. Após a infecção por covid-19, o intervalo para a vacinação é de quatro semanas. Para a vacinação é necessário apresentar cartão do SUS e caderneta de vacina com as doses anteriores.
As crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; grávidas e idosos com mais de 60 anos já entraram para o Calendário Nacional de Vacinação e fazem a imunização contra o coronavírus como rotina. Eles devem levar a caderneta de vacinação aos postos de saúde para avaliação e manutenção das doses dentro dos intervalos específicos para cada público.
Locais de vacinação
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
- 2 – USF Jardim Catarina I
- 3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
- 4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
- 5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
- 6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
- 7 – PAM Coelho
- 8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
- 9 – USF David Capistrano, Itaúna
- 10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
- 11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
- 12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
- 13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia
- 14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
- 15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
- 16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
- 17 – USF Anaia
- 18 – USF Ana Nery, Gradim
- 19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
- 20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
- 21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
- 22 – USF Altair da Silva, Mutuá
- 23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
- 24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
- 25 – USF Juarez Antunes, Laranjal
- 26 – USF Irmã Dulce, Trindade
- 27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
- 28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
- 29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
- 30 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
- 31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
- 32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
- 33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
- 34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
- 35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
- 36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
- 37 – PAM Neves
- 38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
- 39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
- 40 – USF Quinta Dom Ricardo
- 41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
- 42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
- 43 – USF Almerinda
- 44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
- 45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
- 46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
- 47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
- 48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
- 49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
- 50 – USF Água Mineral
- 51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
- 52 – USF Portão do Rosa
- 53 – USF Aníbal Porto, Monjolos
- 54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
- 55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
- 56 – USF Itaúna
- 57– USF Victor Chimelly, Paiva
- 58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
- 59 – USF Armando Leão, Morro do Castro
- 60 – USF Bandeirantes
- 61 – USF Santa Luzia
- 62 – USF Lagoinha
- 63 – USF Zé Garoto
- 64 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
- 65 – USF Vila Candoza
- 66 – USF Emílio Ribas, Barracão
- 67 – USF Manoel de Abreu, Sacramento
- 68 – USF Cândido Rondon, Capote
- 69 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
- 70 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros
- 71 – USF Leôncio Correia, Fazenda dos Mineiros
- 72 – USF Mutuaguaçu
- 73 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
- 74 – USF João Goulart, Jardim Catarina
- 75 – USF Marambaia
- 76 – USF Vista Alegre
- 77 – USF Apolo III
- 78 – USF Waldemar Costa, Jardim Miriambi