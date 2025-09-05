'Operação Independência' do Detro-RJ leva reforço de fiscalização a nove terminais rodoviários

Fiscais do Detro-RJ estiveram em nove terminais rodoviários do estado, na manhã desta sexta-feira (05/09), como parte de um reforço especial de fiscalização para o feriado de Independência do Brasil, que ocorre neste ano no domingo. No total, os agentes abordaram 121 coletivos, resultando na aplicação de nove autos de infração e o recolhimento de oito ônibus às garagens.

A ação especial, que se estenderá durante todo o final de semana, tem como objetivo garantir o bom estado de conservação da frota rodoviária intermunicipal fluminense e o respeito às medidas de acessibilidade previstas em lei. Além disso, agentes também estarão acompanhando o horário regulado de partidas e o cumprimento de gratuidades.

“Nosso objetivo é que cada usuário do transporte intermunicipal viaje com segurança, conforto e tenha seus direitos respeitados. Intensificamos a fiscalização justamente para coibir abusos e prevenir problemas em um período de grande movimentação como os que antecedem feriados”, destacou o presidente do Detro-RJ, Raphael Salgado.

Neste primeiro dia, as equipes estiveram presentes nos terminais rodoviários do Rio, Roberto Silveira (Niterói), Nova Iguaçu, Prefeito Francisco Torres (Volta Redonda), Alex Novellino (Cabo Frio), Roberto Silveira (Campos dos Goytacazes), Itaperuna, Norte de Nova Friburgo e Teresópolis. As irregularidades encontradas foram: selo de vistoria vencido, ausência de autorização de tráfego, descumprir normas de acessibilidade e não manter a limpeza do veículo.

Passageiros também podem colaborar com o Detro-RJ relatando irregularidades no transporte intermunicipal | Foto: Divulgação/Detro-RJ

Até segunda-feira (08/09), também serão realizadas fiscalizações volantes em trechos de grande movimentação viária no estado.

“Nosso planejamento inclui ações fixas em terminais, integradas com operações volantes em vias de grande fluxo. Essa estratégia nos permite ampliar a cobertura da fiscalização e assegurar que as empresas cumpram as normas em todos os pontos do estado”, comentou o diretor técnico-operacional do departamento, Danilo Menezes.

Passageiros também podem colaborar com o Detro-RJ relatando irregularidades no transporte intermunicipal entrando em contato com nossa Ouvidoria pelo número (21) 3883-4100, que atende em dias úteis das 09 às 17h. Também é possível fazer contato online a qualquer momento pelo portal integrado de ouvidorias do Estado, o OuvERJ, acessando https://www.rj.gov.br/ouverj/.