Novo sistema coletor de esgoto vai beneficiar mais de 130 mil pessoas e auxiliar na recuperação da Baía de Guanabara

Sistema será responsável pelo direcionamento de 12 milhões de litros de esgoto diariamente para a estação de tratamento - Foto: Divulgação

A Águas do Rio, uma empresa do grupo Aegea, deu início à obra de novos trechos do Coletor de Tempo Seco (CTS) da bacia do Imboaçu em São Gonçalo. Esse sistema será responsável pelo direcionamento de 12 milhões de litros de esgoto (equivalente a cinco piscinas olímpicas) diariamente para a Estação de Tratamento (ETE) São Gonçalo, proporcionando mais saúde e qualidade de vida a mais de 130 mil pessoas na cidade.

O CTS é uma metodologia que capta água contaminada com esgoto diretamente de rios ou galerias. A intervenção vai percorrer sete bairros (Venda da Cruz, Neves, Vila Lage, Porto da Madama, Paraíso, Patronato e Porto Velho), onde serão instalados 5,6 quilômetros de rede utilizando metodologia não destrutiva. A obra prevê, também, a revitalização e ampliação de duas elevatórias (Paul Leroux e Mário Quintão), além da construção de outras duas estações e de mais quatro pontos de captação.

“Esse é mais um passo importante no compromisso da Águas do Rio com a qualidade de vida da população de São Gonçalo e com a recuperação da Baía de Guanabara. Estamos falando de um investimento de R$ 120 milhões que vai garantir o tratamento adequado de milhões de litros de esgoto. Essa obra significa dignidade, saúde e desenvolvimento para milhares de famílias, além de um impacto ambiental altamente positivo”, afirmou Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio.

Essa é a segunda fase de implantação do sistema, que começou em março com a construção do CTS Imboaçu e a implantação de rede subterrânea na Rua Paul Leroux.

Mais de 130 mil pessoas serão beneficiadas em São Gonçalo com as obras | Foto: Divulgação

Confira as ruas onde as obras estão sendo realizadas por trecho:

Trecho 1: Rua Paul Leroux com Servidão São Soares até Rua Paul Leroux com Jaime Figueiredo (concluído).

Trecho 2: Rua Francisco Portela com Rua Paul Leroux - Av. Comandante Ary Parreiras com Álvaro Martins.

Trecho 3: Av. Comandante Ary Parreiras - Álvaro Martins até Rua Dr. Alberto Torres com Avenida Canal.

Trecho 4: Rua Dr. Alberto Torres com Avenida Canal até Rua Padre Marcelino com Rua Oliveira Botelho.

Trecho 5: Rua Maurício de Abreu com esquina Rua Marechal Deodoro até Rua Santos Dumont até Alameda Dom Pedro II.