Águas do Rio inicia obras que vão beneficiar 20 mil pessoas com novas redes em Itaboraí

Águas do Rio iniciou a implantação de uma nova rede de distribuição de água nos bairros Esperança e Gebara - Foto: Divulgação

A realidade no abastecimento dos moradores de dois bairros em Itaboraí vai mudar em breve, e para melhor. Nesta semana, a Águas do Rio, uma empresa da Aegea, iniciou a implantação de uma nova rede de distribuição de água nos bairros Esperança e Gebara. A intervenção vai contemplar cerca de 20 mil moradores e comerciantes das duas localidades.

No bairro Esperança, estão sendo instalados 45 quilômetros de tubulações, que vão levar água de qualidade a mais de 16 mil pessoas. Já no Gebara, a obra prevê 23 quilômetros de rede, beneficiando outros 4 mil moradores.

Paralelamente a obra, a concessionária vai disponibilizar, no sábado (6), a partir das 8h, vários serviços comerciais nas duas regiões, que historicamente enfrentam irregularidades no abastecimento. Durante o atendimento itinerante, será possível solicitar a instalação de nova ligação de água, atualizar dados cadastrais, realizar troca de titularidade, além de esclarecer dúvidas sobre o serviço.

A ação tem como objetivo oferecer um atendimento personalizado e ampliar ainda mais o relacionamento com os moradores desses bairros. Para a criançada, a diversão está garantida com pula-pula e distribuição de pipoca.

Gerente de Serviços da Águas do Rio, Fannys Souza, comenta sobre a importância do investimento nessas regiões:

“Trata-se de localidades que necessitam da nossa atenção. Estamos iniciando as obras que vão proporcionar uma nova realidade de abastecimento promovendo a qualidade de vida para os moradores. Além disso, com a ação, vamos intensificar o diálogo com a população local, o que nos auxilia no atendimento e resolução das demandas, sem que eles precisem se deslocar até as lojas físicas”, ressalta.

As solicitações que não puderem ser atendidas de imediato serão encaminhadas para que as equipes operacionais façam o acompanhamento necessário, até que sejam resolvidas.

SERVIÇO

Ação Itinerante da Águas do Rio

Data e horário: sábado, 06/9, das 8h às 15 horas.

Esperança - Endereço: Rua Pedro Ferreira Pinto - CADCAF - Assembleia de Deus

Gebara - Av. Um, Lote 1712 (Associação de Moradores do Gebara)